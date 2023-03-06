EYT'liler yana yakıla bu listeyi arıyor! İşte bankaların EYT emekli promosyon kampanyaları!

Mart ayında bankalar da emekli maaşlı müşteriler için büyük bir yarışmaya katıldı. Geçen Temmuz ayındaki geçici yükselişin ardından bankalar arasındaki hızlı savaş şimdiden başladı. Özellikle birçok bankanın yüksek promosyon ücretleriyle dikkat çektiği Ocak ayına kadar, EYT
Yasası'nın çıkmasıyla promosyon haberleri art arda geldi. Bankalar promosyon ücretlerini resmen zirveye yükseltti.
TBMM'nin onayladığı ve resmi gazetede yayımlanan EYT Kararnamesi ile Nisan ayından itibaren 2 milyon 250 bin kişi emekli maaşı alacak. Bu durumda emekli sayısı arttıkça bankaların potansiyel müşteri sayısı da artmaktadır. Bankalar, EYT üyeleri para çekerken ödedikleri promosyon ücretlerini güncellemek için adım attı. Hem özel hem de kamu bankalarında hızlı bir çalışma başladı. Çünkü nisan ayından itibaren promosyon tutarları artacak.
EMEKLİ PROMOSYONUNDA EYT ETKİSİ BAŞLIYOR
Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT kararnamesi TBMM'de kabul edilerek resmen yayımlanarak yasalaştı. Yani kararname sonrası yaklaşık 14 milyon olan emekli sayısı, 2 milyon 250 bin EYT'li emekli olduğunda 16 milyona çıkacak. Bu durumda bankaların ödediği kampanya sayısında önemli bir yenilik bekleniyor. Şimdi milyonlarca emeklinin gözü bankaların promosyon haberlerine çevrildi. Yavaş yavaş yeni promosyonlar gelmeye başladı. Peki EYT düzenlemesinden sonra promosyon miktarı ne kadar olacak? İşte detaylar…
BANKALAR YENİ PROMOSYON LİSTESİNİ AÇIKLADI
EYT Kanunu'nun uygulanmaya başlaması henüz çok yeni olduğundan bankalar EYT sonrası promosyon ücretlerini henüz açıklamadı. Son rakamlara bakacak olursak devlet bankaları emekli maaşını 3000 ile 5000 Türk Lirası arasında tutuyor. Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası emeklilere maaşa göre 3000 Türk Lirasından 5000 Türk Lirasına kadar promosyon ücreti ödüyor. Özel bankaların arz ücretleri kamu bankalarından daha yüksektir. EYT'den önce de bankalar arasında zaten rekabet vardı ancak EYT'nin devreye girmesiyle rekabetin artması bekleniyor. Garanti Bankası, 6.000 Türk Lirası ödemeye ek 1.500 Türk Lirası ek opsiyonla şu anda en yüksek promosyon sunan bankalardan biri. Ayrıca Türkiye İş Bankası bonus seçeneği ile 8500 TL'ye varan fırsatlar sunmaktadır. TEB Bankası ise net 7000 Türk Lirası kampanya ve akraba veya arkadaş getirenlere kişi başı ek 500 Türk Lirası ödüyor. Bazı bankalar Mart ayı emeklilik promosyon ücretlerini güncelledi. Denizbank Türkiye finans
Katılım Bankası ve İş Bankası bu nedenle öne çıkıyor. Yine 7500 Türk Lirası kampanyasına ek olarak ING Bank 1000 Türk Lirası bonus da sunuyor. Yani ING Bank'ın Mart ayı için güncellenen promosyon fiyatları 8500 Türk Lirasına yükseldi.