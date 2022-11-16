GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 11:51

EYT'lilerde son durum netlik kazandı! Şartları yerine getiren dilekçesini verebiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada EYT ile ilgili bazı bilgilere açıklık getirildi. Düzenleme, Aralık ayında Meclis'e sunulduğunda bazı eksiklikler de ortaya çıkacak. Peki, EYT'nin son durumu nedir? Şartları yerine getiren emeklilik dilekçesini verebilecek mi? İşte sorulan soruların yanıtları...

GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 11:51
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EYT'lilerde son durum netlik kazandı! Şartları yerine getiren dilekçesini verebiliyor


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT düzenlemesi ile ilgili son açıklamasının ardından vatandaşlar son durum hakkında detaylı bilgi araştırmaları yapıyorlar. "Yönetmelik benim için geçerli mi, ondan yararlanıyor muyum ve şartları sağlıyor muyum?" soruları gündemde yerini korurken düzenlemede bazı eksiklikler olsa da son durumun yaklaşık olarak netlik kazandığı söyleniyor.

BAĞ-KUR’LU ÇALIŞANLAR VE MEMURLAR

EYT'lilerde son durum netlik kazandı

Bakan Vedat Bilgin’in EYT hakkında yaptığı son açıklaması öncesinde düzneleme eksiklikleri olduğu bilinirken Aralık ayı içerisinde Meclis’e sunulacak olan yönetmelikteki o eksikliklerin daha da netleşeceği ifade ediliyor. Son durum detayları ele alındığında ise şu bilgilere ulaşılıyor:



- Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı olanlar EJT yönetmeliğine tabidir. Eylül 1999'dan önce SSK veya 4/A statüsüne sahip olan çalışanlar, 20 yıllık sigortalılık ve 5.000 prim günlerini karşılamalıdır. Erkek çalışanlar ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5.000 prim günlerini tamamlamak zorundadır. Bu şartları taşıyan kadın ve erkek SSK çalışanları için yaş şartı aranmayacak.

- Eylül 1999 öncesi sigortalılar da EYT düzenlemelerine tabidir. Eylül 1999'dan önce sigortalı olan Bağ-Kur kadın çalışanlar 7200 prim günü, erkek çalışanlar 9000 prim günü tamamlamaları halinde EYT kapsamında emekli olabilmektedirler.

- EYT düzenlemeleri, Eylül 1999'dan önce sigortalı olan emeklilik fonu çalışanları için de geçerlidir. EYT sisteminden Eylül 1999'dan önce sigortalı olan kadın memurlar 7.200 gün, erkek memurlar 9.000 gün primi ile emekli olabilecekler.

- İkramiye gün sayısında veya hizmet süresinde yeni düzenlemeden dolayı herhangi bir değişiklik olmamıştır. 20 yıl kıdemi olan kadın SSK'lılar için 5.000 gün, 25 yıl kıdemi olan erkek çalışanlar için 5.000 gün ikramiye. Devlet memurları ve Bağ-Kur çalışanları için ikramiye gün sayısı aynı olup, erkek çalışanlar için 9000 gün, kadın çalışanlar için 7200 gün olarak belirlenmiştir. Bu şartları sağlayanlar, düzenleme avantajlarından yararlanarak emekli olabilirler.

2024’E KADAR DEVAM EDECEK

EYT'lilerde son durum netlik kazandı

- Yönetmelik, prim günü ve hizmet yılı şartlarını taşımayanları da kapsar. Yeterli ikramiye günü veya çalışma saati olmayanlar EYT düzenlemesinden faydalanabilir ve bu şartları sağlamaları halinde emekli olabilirler. Örneğin Ocak 1999'da 25 yıllık hizmet süresi 2024'te dolan sigortalı bir erkek işçi EYT'den yararlanarak Ocak 2024'te emekli olabilir.

Alternatif olarak, Temmuz 1999'da sigortalı olan bir çalışan aralıklı çalışıyor ise ve 4.000 gün ikramiye ödediyse bu çalışan 20 yıldır şirkette çalışsa bile 5000 gün ikramiyesini karşılayamaz. Primler gün sayısını karşıladığında EYT kapsamında emekli olabilir.

Bakan Bilgin'e göre Eylül 1999'dan önce sigortalı olan toplam emekli sayısı 5 milyonu geçti. Bunların üçte biri SSK çalışanı veya 4/A statüsünde, yani yaklaşık 3,5 milyon. Kalan 1,5 milyon ise Bağ-Kur üyesi ve yetkilileridir. Bu 5 milyon kişiden yaklaşık 1,5-2 milyon kişi ikramiye gün ve hizmet yılına ulaşmış ve emekli olmayı beklemektedir. Burada EYT yönetmeliği çıkarsa 1.5 milyondan fazla kişi hemen emekli olabilecek. Geri kalan 3,5 milyon kişi ise bu sistemden faydalanmakta ve ikramiye günlerinde veya çalışma yılı sonunda emekli maaşı almaya hak kazanmaktadır. Bu açıdan tüm EYT üyeleri düzenlemeden yararlanacak ve Eylül 2024'te emekli olabilecektir.

BORÇLANMA OLACAK MI?

Konunun bu yönü henüz netleşmemiştir ve yasa Meclis'e sunulduğunda netlik kazanacaktır. Vedat Birgin son açıklamasında "Geldiğimiz anlaşma herkesin anlaşmasıdır, kısıtlama getiren bir düzenleme değildir" dedi. işçiler ve ikramiye gün ve yıllarına ulaşanlar sistemden yararlanarak emekli olabilirler. EYD üyelerinin askerlik ve doğum yükümlülükleri bulunmaktadır.

EYT Yönetmeliği Aralık ayında Meclis gündemine alınacak ve Ocak ayında yürürlüğe girecek. Öncelikle ikramiye gün sayısına ve hizmet süresine ulaşanlar EYT yönetmeliğine göre Şubat 2023'te emekli olacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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