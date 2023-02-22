GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 18:30

EYT'lilere 6 gün sonra sürpriz var! 1999 öncesi sonrası 5000, 5200 prim günü olanlar dikkat

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni haber. Milyonlarca vatandaşın emekli olmayı beklediği düzenleme meclis kararına sunuldu. Düzenleme ile 2 Milyon 250 vatandaş emekli olabilecek. Primi yetmeyenler için de bazı formüller belirlenecek. Detaylar haberimizde.

GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 18:30
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EYT'lilere 6 gün sonra sürpriz var! 1999 öncesi sonrası 5000, 5200 prim günü olanlar dikkat
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Emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş için primi yetmeyenlere yönelik birçok formül sunuldu. Bunlar borçlanma ve ihya imkanı olarak açıklandı. Konunun ayrıntıları ise yazımızın devamında.

eyt düzenleme

EYT DÜZENLEMESİ



EYT'li vatandaşlara yönelik düzenleme 28 Şubat günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan veya borçlanma ile işe başlama tarihini öne çekenler için EYT düzenlemesi kararlarının alınmasına az bir zaman kaldı. Borçlanma ve ihya için başvuru yapanların dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Borçlanma başvurusu yapan kişilerin ödeme tebligatından sonra 1 ay içinde ödemesi gerekir. Aynı zamanda ihya başvurusu yapan kişilerin ise ödeme tebligatından sonra 3 ay içinde ödemesi gerekir. Aksi takdirde kişilerin başvurusu yanabilir, zamsız ödeme yapmak zorunda kalmamak için belirtilen süreler içerisinde ödeme yapılmalı.

eyt düzenleme

Ayrıca yaşanan deprem felaketi sonrasında yeni bir düzenleme yapıldı. Deprem bölgelerinde olan vatandaşların borçlanma ve ihya ödemeleri için son tarih 31 Ağustos olarak düzenlendi.

Ödeme ücretleri ise belirli bir tarihe göre yapılacak. Yani 1 Ocak öncesi başvuru yapanlar 6.471 TL olan asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Fakat başvurusunu 1 Ocak sonrası yapanlar ise, 10 Bin 8 TL olan asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Başvurusunu yapan fakat borçlanma ve ihya için ödemelerin tarihini kaçıran kişiler tekrar başvuru yapabilecek. Ancak tekrar başvuru yapan kişiler, başvurdukları tarihteki asgari ücret üzerinden ödemelerini gerçekleştirecek.

Aynı zamanda prim gün şartlarında 8 Eylül 1999 öncesine dönülmesi isteklerinin olduğu açıklandı. Böyle bir kararın alınması için Genel Kurul tarafından onaylanması gerekir. Bunun da sağlanması için Genel Kurul'a önerge verilmesi gerekiyor.

eyt düzenleme

Prim günü yetmeyenler için de bir seçenek sunuluyor. Borçlanma yaptığı halde günü yetmeyen vatandaşlar ek borçlanmalar yapabilecekler. Bu ilave borçlar doğum borçlanması ve askerlik borçlanması. Bunlar için başvuruda bulunanlar her gün için 106,75 TL ödeyecekler. 1 aylık borçlanma yapan vatandaşlar 3.202,56 TL ödeme yapacak. Yurt dışı borçlanması için ise 1 aylık borçlanma için 4.503,60 TL ödeme yapacak.

eyt düzenleme

BORÇLANMADA PARA İADESİ

 EYT için borçlanma başvurusu yapan vatandaşlar bu haklarından vazgeçebilir. Bu işlemin yapılabilmesi için, kişi emekli maaşı yatırılmadan önce iade için başvuru yaparsa ödeme yaptığı paranın bedelini alabilecekler. Aynı zamanda başvuru yapan fakat hayatını kaybeden vatandaşlar için de aynı hak geçerli olacak. Vefat eden kişinin yakını aynı şartlar sağlandığında ödemelerini geri alacak.

İhyada dondurulmuş olan bütün süreler için ödeme yapılması gerekir. Borçlanma durumu için ise, kişiler ödediği miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

Askerlik, doğum borçlanması, borçlanmanın yapıldığı statüdeki günlere veya sigorta koluna eklenir. Aynı zamanda SSK'lı çalışanların askerlik borçlanmaları bu kolun günlerine sayılır fakat askerliğin yapıldığı dönemin prim gününe eklenir. Kişiler çalışmaya devam ederek primi yetmiyorsa tamamlayabilir. Buna ek olarak Bağ-Kur kapsamında aydan aya sigorta ödemesi de yapabilir.

eyt düzenleme

AVANTAJLI OLAN SEÇENEK HANGİSİ

Askerlik ve doğum borçlanmasında asgari ücretin yüzde 32'si oranında ödeme yapılacak. İhyada da asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında ödeme yapılacak. İsteğe bağlı ödemelerde ise, asgari ücretin yüzde 32'si oranında ödeme yapılacak. Kişilere hangisi uyuyorsa o seçilmeli. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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