Finans
31 Mart 2023 - 17:00

EYT'lilere beklenmeyen duyuru! 31 Mart detayına dikkat çekildi: İlk maaşlar için kritik şart!

'EYT ilk maaş ödemesi ne zaman?' sorusuna yanıt arayan vatandaşlardan Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi. EYT ilk maaş Nisan'da yapılacağı söylenirken bayram ikramiyesini de alacakları müjdelendi. İşte detaylar.

Finans
31 Mart 2023 - 17:00
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EYT'lilere beklenmeyen duyuru! 31 Mart detayına dikkat çekildi: İlk maaşlar için kritik şart!
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İlk EYT maaş ödemelerinin hesaplanması başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelecek ay maaşlarını alabilmeleri için 31 Mart 2023 Cuma gününe kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Tedbirini tamamlayanlar, şimdiden emekli maaşı ödemelerinin ilk gününde gözlerini görecekler.

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Nisan ayı yaklaşırken EYT'nin ilk maaş ödemeleri iş dünyasında merak uyandırdı. Emekliler Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayan başvuru süreci sona eriyor.

EYT İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILIYOR?

EYT'liler aylıklarını ilk kez Nisan ayında alacaklar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şu sözleri ifade etti;

"Yasal süreç tabii ki öyle başlıyor. Başvuruların yayınlanmasını takip eden ilk ayın başında başvuruların yayınlanmasına göre maaşlar ödenecek. Paniğe gerek yok. E-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Mart ayında bu olur' dedi.

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'EYT'LİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK'

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından EYT'lilerle ilgili paylaşımlarda bulundu.

'En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra da bayram ikramiyelerinde de %82 zam yapılarak 2 bin TL'ye yükselttik. Bu düzenleme de EYT kapsamında emekli olanlarda dahil olmak üzere 15.6 milyon emekli faydalanacak. T.C sosyal devlet anlayışıyla emekli vatandaşının yanında yer almaya devam edecek' dedi.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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