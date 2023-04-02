GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 20:30

EYT'lilere bir kıyak da Vakıfbank'tan! Hemen bunu yapanlara 5000 TL bonus parası verilecek: Elini çabuk tutan parayı kapacak!

Vakıfbank'tan EYT'lilere dev destek! 5000 TL bonus için detayları inceleyin...

GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 20:30
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EYT'lilere bir kıyak da Vakıfbank'tan! Hemen bunu yapanlara 5000 TL bonus parası verilecek: Elini çabuk tutan parayı kapacak!


Nisan ayında emekli maaşı alacak olan EYT'lilere özel bir fırsat sunan Vakıfbank, 5000 TL tutarındaki ödemesini hemen alabilecekleri bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile birlikte EYT emeklileri üç farklı ödemeyi de aynı anda almış olacaklar. Ayrıca kampanya kapsamında sadece ödemelerle değil, birçok farklı fırsatla da karşılaşacaklar. Meclis'ten geçen düzenleme ile birlikte emekli maaşları artarken, bankalar da çeşitli kampanyalarla müşterilerine avantajlı seçenekler sunuyor.

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Vakıfbank, emekli maaşı alan müşterilerine özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile Vakıfbank'a gelenler, emekli maaşlarına göre yüksek miktarlarda promosyon alma hakkına sahip olacaklar. Bu promosyon miktarları ise emekli maaş ödeme tutarlarına göre değişiyor. Eğer EYT'den emekli olacaksanız ve promosyon veren bankaları araştırıyorsanız, Vakıfbank'ın kampanyası sizin için uygun olabilir. 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL, 3.500 TL'den çok 7.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL, 7.500 TL'den çok 10.000 TL'den az emekli maaşı alanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL ve 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara ise 3 yıl için toplam 5.000 TL promosyon verilecek.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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