EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT avantaja dönüşüyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ocak ayında yasalaşması beklenen düzenleme ile 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlara emekli olma imkanı tanınacak. EYT’liler prim ve yıl şartlarını tamamladıkları tarihte emekli olabilecek. Ayrıca EYT’liler tazminat hakkı da elde edebilecekler. İşte konuya ilişkin yeni gelişmeler…
EYT’li çalışana tazminat yoluEYT kapsamında dahil olmak için öncelikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişinin olması ve priminin ödenmiş olması gerekiyor. bu tarihten önce SSK’da prim günü 5000 gün olarak uygulanıyordu. Bu nedenle prim gününün en az 5000 gün olması gerekiyor. SSK’lılar için erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl süre veriliyor. Bağkur ve Emekli Sandığında ise kadınlar için 7200 gün, erkekler için ise 9000 gün şartı aranıyor.
EYT yasası kapsamında girerek emekli olacak sigortalıların büyük bir çoğunluğu iş yerinde çalışmaya devam ediyor. Bu sebeple emeklilik işlemleri için işten çıkış belgesi alması gerekecek. Emeklilik için işten ayrılan çalışanlara en az 1 yıllık kıdemleri varsa tazminat ödeniyor. Buna göre hali hazırda bir işte çalışan EYT’liler çalıştıkları kurumdan tazminat alabilecekler. Şu an Türkiye’de EYT yoğunluğu yaşandığı için işverenlerin henüz bu tazminatı ödemeye hazır olmadıkları belirtiliyor. Önce çalışanları işten ayrılan sonra da kıdem tazminatı yükü ile mücadele edecek olan işverenler, hükümetten faizsiz kredi desteği talep ediyor.