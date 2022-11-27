EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 09:55

EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT avantaja dönüşüyor

EYT'liler yasanın çıkmasını beklerken tazminat hakkı ve prim desteği gündeme geldi. Yasa ile birlikte EYT'liler dezavantajdan kurtulup avantajlı tarafa geçecekler.

EKONOMİ
27 Kasım 2022 - 09:55
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EYT'lilere bir müjde daha geldi! Tazminat hakkı, prim desteği... EYT avantaja dönüşüyor


Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ocak ayında yasalaşması beklenen düzenleme ile 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlara emekli olma imkanı tanınacak. EYT’liler prim ve yıl şartlarını tamamladıkları tarihte emekli olabilecek. Ayrıca EYT’liler tazminat hakkı da elde edebilecekler. İşte konuya ilişkin yeni gelişmeler…

EYT’li çalışana tazminat yolu

EYT kapsamında dahil olmak için öncelikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişinin olması ve priminin ödenmiş olması gerekiyor. bu tarihten önce SSK’da prim günü 5000 gün olarak uygulanıyordu. Bu nedenle prim gününün en az 5000 gün olması gerekiyor. SSK’lılar için erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl süre veriliyor. Bağkur ve Emekli Sandığında ise kadınlar için 7200 gün, erkekler için ise 9000 gün şartı aranıyor.



EYT yasası kapsamında girerek emekli olacak sigortalıların büyük bir çoğunluğu iş yerinde çalışmaya devam ediyor. Bu sebeple emeklilik işlemleri için işten çıkış belgesi alması gerekecek. Emeklilik için işten ayrılan çalışanlara en az 1 yıllık kıdemleri varsa tazminat ödeniyor. Buna göre hali hazırda bir işte çalışan EYT’liler çalıştıkları kurumdan tazminat alabilecekler.

Şu an Türkiye’de EYT yoğunluğu yaşandığı için işverenlerin henüz bu tazminatı ödemeye hazır olmadıkları belirtiliyor. Önce çalışanları işten ayrılan sonra da kıdem tazminatı yükü ile mücadele edecek olan işverenler, hükümetten faizsiz kredi desteği talep ediyor.

İşverene prim desteği geliyor

Emekli olduktan sonra çalışacak EYT’liler için Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmesi gerekiyor. işverene yüzde 32’lik bir yük bindiren bu duruma hükümetten destek gelmesi ve prim ödemelerinde 5 puanlık bir destek yapılması isteniyor.

Bu iki durumun gerçekleşmesi durumunda emeklilik için işten ayrılan EYT’liler çalıştıkları kurumdan tazminat alabilecekler. Ayrıca emekli olduktan sonra da çalışmak isteyen EYT’liler için işverene prim desteği sağlanacak ve böylelikle EYT’lilerin istihdamı da kolaylaşacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şu an da prim ve yıl şartını karşılayan toplam 1.5 milyon EYT’li olduğunu, bu kişilerin yasanın çıkacağı tarih itibarıyla emeklilik hakkı elde edeceklerini ifade etmişti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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