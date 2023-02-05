EYT'lilere bu bankadan dev kıyak: Sigorta primi kredisi verecek!

Garanti BBVA, EYT'den emekli olacak çalışanlara sigorta primlerini ödemeleri için kredi seçeneği sunuyor. Bu kredi, EYT'den emekli olmak isteyenlere sigorta primlerini finanse etme fırsatı sunuyor. Garanti BBVA'nın EYT emeklilerine yönelik kredi kampanyası, EYT'den emekli olmak isteyen ve sigorta prim borçlarını finanse etmek isteyenlere çözüm sunuyor. Düşük faiz oranları ve uygun vadelerle sunulan bu kredi, EYT'den emekli olmaya hazırlananların gerekli koşulları sağlamaları için uygun bir seçenek. Bu kampanya, EYT emeklilerinin sigorta prim borçlarını ödeyebilmeleri ve emeklilik planlarını hayata geçirebilmeleri için bir fırsat.
EYT'ye özel kredi!
Garanti BBVA'nın kredi teklifiyle emekliliğe hak kazanan EYT adayları artık sigorta prim borçlarını tamamlayıp, rahatlıkla emekli olabilecek. Kredi, %1,89'dan başlayan düşük faiz oranları ve ihtiyaçlara uygun esnek geri ödeme koşullarıyla sunuluyor. 2 milyonu aşkın EYT adayı düzenlemenin geçmesini ve emekli olmayı beklerken, Garanti BBVA'nın kredi teklifiyle artık sigorta prim borçlarını kapatarak finansal stres yaşamadan emekli olabilecekler.
Vade tutarı, en fazla 36 aya yayılarak, ödeme yapılabilir. Üstelik herhangi bir Garanti şubesinden de kredi başvurusunda bulunabilir. Finansman için 'SGK prim borcu yoktur ' yazısını da yanınızda getirmelisiniz. Bu şekilde yaparsanız kredi almakta herhangi bir sorun yaşamazsınız.