Finans
10 Nisan 2023 - 08:45

EYT'lilere büyük ikramiye çıktı! Listede adı soyadı olanlar tek seferde 20.000 TL ödeme alacaklar!

Mart ayında başvuru yapan 1.6 milyon EYT'li emekliye ödemeler yapılmaya başladı. Ödemelerin yanı sıra, Nisan ayında maaşlar ve ikramiyeler de ödenecek. Eğer emekli, maaşını aldığı bankayla 3 yıllık anlaşma yaparsa, promosyon da hemen hesaba geçecek. Bu şekilde, Nisan ayında EYT'li emeklinin cebine kıdem tazminatı hariç en az 20 bin lira girecek. İşte ayrıntılar...

Finans
10 Nisan 2023 - 08:45
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EYT'lilere büyük ikramiye çıktı! Listede adı soyadı olanlar tek seferde 20.000 TL ödeme alacaklar!


Mart ayında başvurusunu yapan 1.6 milyon EYT'li emekliye fark ödemeleri yapılacak ve bu ödemeler 25 gün içinde gerçekleşecek. Ayrıca, Nisan ayı içerisinde bayramdan önce maaş ve ikramiyeler de ödenecek. Emeklinin maaşını aldığı bankayla 3 yıllık anlaşma yapması durumunda, promosyon da hemen hesaba geçecek. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Nisan ayında EYT'li emeklilerin cebine kıdem tazminatı hariç en az 20 bin lira girecek.

BİR BUÇUK MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ BAŞVURU YAPTI

sgk

EYT yasası 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve o tarihten sonra yaklaşık 1.6 milyon vatandaş SGK'ya emeklilik başvurusu yaptı. İşlemleri tamamlanan vatandaşlar, nisan ayında fark ödemelerini almaya başladı. Bu durum birçok vatandaşın sosyal medyada paylaştığı konular arasında yer aldı.

FARK ÖDEMELER 3.500 TL CİVARINDA



ödeme

Mevzuata göre, mart ayında başvuran EYT'li emekliler 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. SSK'dan emekli olanlar 1-17 Nisan arasındaki farkları, Bağkur'lular ise 25 Nisan'a kadar birikmiş olarak alacaklar. Yatan maaş farkları kök maaş üzerinden hesaplanıyor ve birçok EYT'li emeklinin yaptığı paylaşımlara göre, yatan farklar ek ödemeyle 3 bin-3 bin 500 lira civarında.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAYABİLİRSİNİZ

EDEVLET

EYT'li emekliler, e-Devlet üzerinden "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yaparak, adlarına ödeme yapılıp yapılmadığını takip edebilirler. Maaş ve fark ödemeleri, emeklilik başvurusu yapılırken SGK'ya bildirilen banka hesabına yatırılır. Başvuru tarihinden itibaren haklar baki olduğu için, maaş bağlama işlemi tamamlandıktan sonra fark ödemeleri de dahil olmak üzere diğer haklar ödenecektir.

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİLER RAHAT NEFES ALACAK

emekli

 

Nisan ayında en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseldi ve bayram ikramiyesi tutarı da 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıktı. Nisan ayı ödemeleri, başvuru esnasında verilen tahsis numarasına göre 17-25 Nisan tarihleri arasında yapılacaktı, ancak Ramazan Bayramı'nın başlaması sebebiyle ödemeler erkene çekildi. SSK'lılar maaş ve ikramiyelerini 14-16 Nisan'da, Bağkur'lu emekliler 17-18 Nisan'da, memur emeklileri ise 19 Nisan'da alacaklar.

BANKA PROMOSYON HAKKI

promosyon

EYT'li emekliler, bu ay itibarıyla ilk maaşlarını alacaklar. Emekli olanlar 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almaya taahhüt ederlerse, banka promosyonu da alabilirler. Geçen yıl bankaların ödediği promosyon tutarları, emekli maaş tutarına göre 7-10 bin lira arasında değişiyor. Ortalama 3 bin 500 lira maaş farkı ve 7 bin liralık promosyonu hesaba katarsak, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira ve 2 bin liralık ikramiye ile EYT'li emeklinin cebine bu ay en az 20 bin lira girecek. Maaşı Mayıs ayında bağlananlar, bu haklarına ek olarak Mayıs maaşlarını da alacaklar ve takip eden aylarda önceki dönem alacakları da eklenerek hesap yapılacak.

KIDEM TAZMİNATI ALMA HAKKI BULUNMAKTA

tazminat

EYT'den emeklilik hakkıyla işten ayrılan veya çıktı-girdi yapanlar, kıdem tazminatı da alabilirler. Kıdem tazminatının ödenmesi için KGF destekli kredi de sağlanmıştır ve bu kredi doğrudan kıdem tazminatına hak kazanan EYT'linin hesabına aktarılmaktadır. Son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatının alt limiti asgari ücrettir. Vergiler çıkarıldıktan sonra, 1 yıl için net 9 bin 932 lira ödenmektedir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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