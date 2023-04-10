EYT'lilere büyük ikramiye çıktı! Listede adı soyadı olanlar tek seferde 20.000 TL ödeme alacaklar!

Mart ayında başvurusunu yapan 1.6 milyon EYT'li emekliye fark ödemeleri yapılacak ve bu ödemeler 25 gün içinde gerçekleşecek. Ayrıca, Nisan ayı içerisinde bayramdan önce maaş ve ikramiyeler de ödenecek. Emeklinin maaşını aldığı bankayla 3 yıllık anlaşma yapması durumunda, promosyon da hemen hesaba geçecek. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Nisan ayında EYT'li emeklilerin cebine kıdem tazminatı hariç en az 20 bin lira girecek.
BİR BUÇUK MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ BAŞVURU YAPTI
FARK ÖDEMELER 3.500 TL CİVARINDA
Mevzuata göre, mart ayında başvuran EYT'li emekliler 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. SSK'dan emekli olanlar 1-17 Nisan arasındaki farkları, Bağkur'lular ise 25 Nisan'a kadar birikmiş olarak alacaklar. Yatan maaş farkları kök maaş üzerinden hesaplanıyor ve birçok EYT'li emeklinin yaptığı paylaşımlara göre, yatan farklar ek ödemeyle 3 bin-3 bin 500 lira civarında.
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Nisan ayında en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseldi ve bayram ikramiyesi tutarı da 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıktı. Nisan ayı ödemeleri, başvuru esnasında verilen tahsis numarasına göre 17-25 Nisan tarihleri arasında yapılacaktı, ancak Ramazan Bayramı'nın başlaması sebebiyle ödemeler erkene çekildi. SSK'lılar maaş ve ikramiyelerini 14-16 Nisan'da, Bağkur'lu emekliler 17-18 Nisan'da, memur emeklileri ise 19 Nisan'da alacaklar.
BANKA PROMOSYON HAKKI
EYT'li emekliler, bu ay itibarıyla ilk maaşlarını alacaklar. Emekli olanlar 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almaya taahhüt ederlerse, banka promosyonu da alabilirler. Geçen yıl bankaların ödediği promosyon tutarları, emekli maaş tutarına göre 7-10 bin lira arasında değişiyor. Ortalama 3 bin 500 lira maaş farkı ve 7 bin liralık promosyonu hesaba katarsak, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira ve 2 bin liralık ikramiye ile EYT'li emeklinin cebine bu ay en az 20 bin lira girecek. Maaşı Mayıs ayında bağlananlar, bu haklarına ek olarak Mayıs maaşlarını da alacaklar ve takip eden aylarda önceki dönem alacakları da eklenerek hesap yapılacak.
KIDEM TAZMİNATI ALMA HAKKI BULUNMAKTA
EYT'den emeklilik hakkıyla işten ayrılan veya çıktı-girdi yapanlar, kıdem tazminatı da alabilirler. Kıdem tazminatının ödenmesi için KGF destekli kredi de sağlanmıştır ve bu kredi doğrudan kıdem tazminatına hak kazanan EYT'linin hesabına aktarılmaktadır. Son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatının alt limiti asgari ücrettir. Vergiler çıkarıldıktan sonra, 1 yıl için net 9 bin 932 lira ödenmektedir.