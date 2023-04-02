GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 07:45

EYT'lilere çifte müjde geldi! Bakan Bilgin canlı yayında duyurdu: En geç o tarihte...

EYT üzerinden alınan karar üzerine çiftçilere müjdeli haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı programda ara zama dair detaylar açıklandı. Mart ayında EYT için başvurular başlarken Nisan ayında ilk maaşlar alınmaya başlanacak. Bilgin, temmuz ayında ara zama dair detayları duyurdu.

GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 07:45
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EYT'lilere çifte müjde geldi! Bakan Bilgin canlı yayında duyurdu: En geç o tarihte...


EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? sorusuna yanıt aranırken Bakan Vedat Bilgin merak edilen soruları cevapladı. Dikkat çeken açıklamalar peş peşe gelirken asgari ücrete zam yapılacağı bilgisi verildi. Bayram ikramiyeler ne zaman yatacak?

Mart ayıyla beraber EYT başvuruları son bulurken en geç mayıs ayında tamamlanacağı bilgisi verildi. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacakları bilgisi duyurulurken bir kaybı olmadığı belirtildi. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödemesi yapılacak.



Bilgin, ortalama olarak her ay maaş bağlanırken 35 bin civarında bağlanan işlemi tamamlanarak 250 binden kişinin yeni maaşları hesaplara yatırılacak. EYT'li olanlar emekliliği hak edenler maaşları, ikramiyeleri yatırılırken mayıs ayı içerisinde maaşlar ödenecek.

asgari ücrete temmuz zamı

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri için takvim belli oldu. Geçtiğimiz sene 1.100 TL olan ikramiyelere yüzde 82 oranında zam gelirken güncel rakam 2 bin TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI

Asgari ücreti düzenlerken birçok şartlar ele alınırken birinci enflasyon alım gücünün azalmasıyla beraber enflasyon üzerinde inişler yaşanırken hayat pahalılığı süresi bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi temmuzda hesaplarda yer alacak. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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