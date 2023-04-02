EYT'lilere çifte müjde geldi! Bakan Bilgin canlı yayında duyurdu: En geç o tarihte...

EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? sorusuna yanıt aranırken Bakan Vedat Bilgin merak edilen soruları cevapladı. Dikkat çeken açıklamalar peş peşe gelirken asgari ücrete zam yapılacağı bilgisi verildi. Bayram ikramiyeler ne zaman yatacak? Mart ayıyla beraber EYT başvuruları son bulurken en geç mayıs ayında tamamlanacağı bilgisi verildi. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacakları bilgisi duyurulurken bir kaybı olmadığı belirtildi. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödemesi yapılacak.
Bilgin, ortalama olarak her ay maaş bağlanırken 35 bin civarında bağlanan işlemi tamamlanarak 250 binden kişinin yeni maaşları hesaplara yatırılacak. EYT'li olanlar emekliliği hak edenler maaşları, ikramiyeleri yatırılırken mayıs ayı içerisinde maaşlar ödenecek.