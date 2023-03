EYT'lilere ek ödeme ayrıcalığı! Az önce duyuruldu: 6.600 TL EYT ikramiyesi verilecek!

Güncel verilere göre, Mart ayında 2 milyon civarında kişi emekli olacak Emekli başvurusunda bulunan vatandaşların çalıştıkları illerdeki emeklilik durumları inceleniyor ve tüm hizmet belgeleri sisteme yüklendi. Nisan ayında emekli maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar, maaşlarını almaya başlayacaklar. Mayıs ayına kadar sonuçlanmayan başvurular ise toplu şekilde ödenecek. Seçimlerin ardından EYT'li vatandaşlara toplu bir ödeme yapılması planlanıyor. Ancak, emekli maaşları 90 gün içinde ödenmezse, SGK tarafından avans ödemesi olarak ödenerek, emekli maaşı kesilebilecektir.EYT'lilere verilecek olan avans ödemeleri hakkında detaylı bilgi verilecek olursa; avans ödemeleri asgari ücretin üç katı olan 25 bin 523 TL olarak hesaplanmaktadır. Ancak avans ödemelerinin fazla olan kısımları her ay 4’te 1 oranında kesilerek mahsup edilmiş olacak. Yani örneğin 30 bin TL avans ödemesi alacak bir EYT'li, her ay 1/4'ü yani 7.500 TL'si kesilerek maaşından düşülecektir. Bu şekilde avans ödemesi alan EYT'lilerin maaşları, avans ödemelerinin toplamı kadar azalmış olacak. Ayrıca yönetmeliğe göre, emekli maaşlarının 90 gün içinde ödenmemesi halinde kanun doğrultusunda hak edilen alacakların belirlenen süre içinde ödenememesi durumunda avans verilmesine karar verildi. Ancak tahmini olarak 90 günlük sürenin kısaltılması da bazen söz konusu olabilecek. 90 günlük sürenin kaldırılması ve 30 güne çekilmesi öngörülüyor. Bu durumda EYT'liler, emekli maaşlarını almaları gereken 90 gün beklemek yerine, en geç 30 gün içinde avans ödemesi alabileceklerdir. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL olduğu düşünüldüğünde, avans ödemeleri de 5.500 TL üzerinden hesaplanmaktadır. İlk ay avans ödemeleri içine bayram ikramiyeleri de dahil edilirse vatandaşa 6 bin 600 TL ödeme verilir. Bu da EYT'liler için oldukça önemli bir destek olacak. Avans ödemesinden yararlanmak isteyen kişiler yazılı olarak başvuru yapması gerekmektedir. Emeklilik işlemleri sonuçlanan her bireyin avans ödemesi alması da mümkündür. Ancak başvurunun sonucuyla ilgili olarak herhangi bir garanti verilememektedir. EYT'lilerin uzun süredir beklediği bu destek paketi, birçok EYT'li için önemli bir rahatlama sağlayacak gibi görünüyor. Ancak yine de sürecin nasıl işleyeceği, hangi şartlara bağlı olarak avans ödemelerinin yapılacağı ve ödemelerin sürekli olup olmayacağı gibi konularda net bir bilgi verilmemiştir.