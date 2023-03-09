Finans
09 Mart 2023 - 20:45

EYT'lilere en büyük kıyak Akbank'tan geldi! Borcu kapatacak, 8500 TL de ek ödeme yapacak!

Akbank tarafından EYT'lilere fırsatlar sunulmaya devam ederken son dönemlerde gündeme gelen kampanyalar kısa sürede yoğun ilgi gösterildi. Yaş şartının tamamlanmasıyla Akbank EYT'lilere özel kredi imkanı sundu.

Finans
09 Mart 2023 - 20:45
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EYT'lilere en büyük kıyak Akbank'tan geldi! Borcu kapatacak, 8500 TL de ek ödeme yapacak!
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5-5.975 gün arasında belirlenen prim şartını ve diğer şartları sağlanırken SGK müdürlüklerinde emeklilik için başvurular yapılırken prim gününün doldurulmasıyla beraber Akbank tarafından müjdeli haber geldi. EYT'lilere kredi hizmeti sunulurken hem mevcut emeklilere hem de EYT üzerinden emekli olacaklara 8.500 TL'ye kadar maaş harici ödeme yapılacağı duyuruldu.

AKBANK PROMOSYON KAMPANYASI

3.499 TL'ye kadar olan maaşlara 4.200 TL,



3.500 - 7.499 TL aralığındaki maaşlara 4.850 TL,

7.500 - 9.999 TL arasındaki emekli maaşlarına 6.250 TL,

10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına 7 bin TL ödeme yapılır.

Akbank para hediyesi

1500 TL’LİK PARA PUAN HEDİYESİ!

7.000 TL üst sınır belirlenirken promosyon kampanyasında ek olarak ödeme imkanları sunuldu. Akbank, maaş hesabını taşımasıyla beraber 12 ay süreyle her ay düzenli olarak en az bin TL tutarında harcama yapılarak emeklilere 1.500 TL para puan hediyesi verildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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