EYT'lilere en büyük kıyak Akbank'tan geldi! Borcu kapatacak, 8500 TL de ek ödeme yapacak!

5-5.975 gün arasında belirlenen prim şartını ve diğer şartları sağlanırken SGK müdürlüklerinde emeklilik için başvurular yapılırken prim gününün doldurulmasıyla beraber Akbank tarafından müjdeli haber geldi. EYT'lilere kredi hizmeti sunulurken hem mevcut emeklilere hem de EYT üzerinden emekli olacaklara 8.500 TL'ye kadar maaş harici ödeme yapılacağı duyuruldu.
AKBANK PROMOSYON KAMPANYASI3.499 TL'ye kadar olan maaşlara 4.200 TL,
3.500 - 7.499 TL aralığındaki maaşlara 4.850 TL, 7.500 - 9.999 TL arasındaki emekli maaşlarına 6.250 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına 7 bin TL ödeme yapılır.