EYT’lilere kademeli emeklilikte son viraj! Tarih netleşti







Çalışma Bakanlığı'ndan 3 ayrı EYT komisyonu







"Ekim ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz"

Kademeli emeklilik 2023 başında başlıyor!

Yıllardır milyonlarca vatandaşı beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine işikin ek gösterge çalışmalarında son günlerde hız verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bünyesine EYT çalışmalarına ilişkin 3 ayrı komisyon kurulduğu bildirilirken bu komisyonların sözleşmeli personel, geçici-taşeron işçiler ve EYT’liler olduğu aktarıldı. Konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaşan Bakan Vedat Bilgin ise milyonların merakla beklediği tarihi açıkladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personellerin başta olmak üzere, EYT ve kamudaki taşeron, geçici işçilerle ilgili olarak başlatılan düzenleme çalışmalarının 2022 yılı sonuna kadar çıkarmayı planladıklarını belirterek bu kapsamda 3 ayrı komisyon kurduklarını ve böylelikle çalışmaları daha hızlı gerçekleştireceklerini ifade etti.EYT çalışmalarında kamuda yer alan sözleşmeli personel ve aynı zamanda geçici çalışanların durumlarının yanı sıra taşeron çalışanlarla ilgili atılması gerekli adımlar hakkında başlatılan hesaplamaların Ekim ayına kadar hazırlıklarının tamamlamasından bahseden Bakan Vedat Bilgin, EYT ile ilgili alternatif içeren tüm formüllerin ele alındığı çalışmalarda konunun bütçeye yükü başta olmak üzere sosyal güvenlik alanındaki açıklara kadar olan başlıklarının da masaya yatırıldığını kaydetti.EYT’nin temel kavramlarından biri olarak değerlendirilen kademeli emeklilikte formülünün diğerlerine göre biraz daha ağırlık kazandığı belirtiliyor. EYT’ye takılan çalışanların 2023 başı itibariyle kademeli’ olarak emeklilik hakkını elde edebilmesiyle ilgili de yeni bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor., Ekim ayında çalışmaları tamamlanan taslak metinleri ilk olarak Kabine Üyeleri tarafından değerlendirilecek ve taslak metinleri daha sonra teklif olarak TBMM'ye sunulacak.