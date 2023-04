EYT'lilere konut kampanyası başlıyor! O çalışanlara dev indirim yapılacak: EYT'liler, öğretmen, memur, polis...

ÖĞRETMENLERE, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE KAMU PERSONELLERİNE ÖZEL İNDİRİM

“BİR KEZ ÖDE, ÖMÜR BOYU KULLAN VE KAZAN"

Sur Yapı, Tatil Evleri Antalya projesi kapsamında EYTliler için özel " Emeklilikte Yazlıkta Takılın" kampanyası başlattığının altını çizdi.EYT üyelerine tapulu devremülkte 15 bin TL indirim sunduklarını söyleyen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Başlattığımız yeni kampanya ile EYT üyelerine, Yaz sezonu için 15 bin TL indirim yapılacak." Dedi.Elmas, paylaşım ekonomisi anlayışıyla ve dört mevsim tatil formatını öne çıkaran projenin karlı bir yatırım fırsatı da sunduğuna dikkat çekerek, “Yeni nesil tatil evleri konseptiyle geliştirdiğimiz projemizden tapulu devre mülk alanlar, birikimlerini enflasyona karşı korurken evlerini kullanmadıkları dönemde kiralayarak gelir elde edebilecek ve çocuklarına devrederek nesiller boyu kullanabilecek. Kısaca 'Bir kez öde, ömür boyu kullan ve kazan' diyoruz" açıklamasında bulundu.Elmas, yaz sezonu fiyatlarıyla ilgili olarak, “Yaz sezonunda 1+1 tapulu devre mülkleri 230 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz ve yüzde 35 peşinat alıyoruz bu yaklaşık 80 bin TL'ye tekabül ediyor. 1 yıl sonra ara ödememiz oluyor. Yüzde 15 ara ödeme alıyoruz. Bu rakam ise 35 bin TL'ye tekabül ediyor. Kalan tutarı 24 ay vade farksız taksit yapıyoruz. Bu da aylık 4 bin 800 TL oluyor. Tabii bu fiyatlar indirimsiz fiyatlar. Şu an EYT'liler için 'Emeklilikte Yazlıkta Takılın' kampanyamıza özel 15.000 TL, sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve kamu personeline yüzde 5 oranında indirimimiz bulunuyor" ifadelerine yer verdi.Sağlık çalışanlarına, öğretmenlere ve kamu personeline %5 ek indirim yaptıklarını açıklayan Elmas, “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımıza ve öğretmenlerimize özellikle teşekkür etmek istedik. Onlar için Tatil Evleri projemizde yüzde 5 indirim yaptık. Burada indirimden ziyade aslında sektörün öncü firması olarak sağlık çalışanlarımızı, öğretmenlerimizi ve kamu personellerimizi düşündüğümüzü göstermek" dedi.Elmas, hem karlı bir yatırım fırsatı hem de ömür boyu tatil fırsatı sunduklarını belirterek, "Sur Yapı Tatil Evleri'nden alınan devre mülkler, kira getirisi potansiyeli ile tatilden para kazanma fırsatı da yaratıyor. Ayrıca kat malikleri de mülklerini yatırımdan koruyor. Enflasyon ve kazançları artıyor çünkü malları her geçen gün büyüyor. Kısaca “Bir kere öde, bir ömür kullan kazan” diyoruz. Elmas, projedeki evlerin hem geniş balkonlu hem de birçok kişinin aynı anda konaklayabileceği şekilde tasarlandığını anlatan Elmas, şöyle konuştu: "1+1 evde 4 kişi, 2 +1 evde 6 kişi, 3+1 evde ise 8 kişi konaklayabilir. Devremülk sahipleri, beyaz eşya, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü sarf malzemesini evinizde kullanıma hazır bulacak” Altan Elmas, 5 yıldızlı otel konseptiyle tasarlanan tesiste oturanların keyifli vakit geçireceğini söyledi. sonbahar ve kış aylarında eğlence, ısıtmalı yüzme havuzları, ilkbahar ve yaz aylarında ise Konyaaltı sahilinde özel plaj ve su merkezinden yararlanabilecek. Projenin çok çeşitli temalı havuzlarla geleceğine dikkat çeken Elmas, şöyle konuştu: Sur Yapı Tatil Evleri, Antalya'nın yüzemeyeceği kısa süreliğine sıcak ve ısıtmalı havuzlara sahip olacak Ayrıca yıl boyu hizmet veren temalı havuzlar, sahil havuzları, su parkı, çocuk havuzları, dalga havuzu, kapalı havuzlar ve zen havuzları da devremülk sakinlerine her mevsim birçok ayrıcalıklı su aktivitesi sunuyor" dedi. Yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra çeşitli orman aktivite alanlarının da bulunduğunu anlatan Elmas, "Ormanlık alanda ayrıca kır kahvesi, çiftlik evi, komşularınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz kafeterya gibi alanlar da bulunuyor. Yapı üzerinde. Tatil Evleri Antalya'da macera parkuru, paintball sahası, mini bowling salonu, tenis kortu, mini futbol sahası, basketbol sahası, voleybol, futbol, basketbol, tenis, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, havuz, dinlenme alanları, piknik ve barbekü alanlarının yanı sıra yoga ve pilates de bulunuyor. Elmas, "Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, eşsiz konumu sayesinde aynı gün içerisinde kumsalda yüzme ve kayak yapma imkanı sunuyor. Proje deniz, kum ve güneşin ötesinde her anlamda kusursuz bir tatil vaat ediyor. Proje, tarihi ve kültürel gezilerden hoşlananlar için Olympos'tan Sagalassos'a günübirlik gezilerle antik bir yolculuk. Doğa tutkunları Köprülü Kanyon'da rafting yapabilir, Salda Gölü'nün sessizliğini hissedebilir, Düden Şelalesi'nin eşsiz manzarasının keyfini çıkarabilirler. Saklıkent, Alanya Akdağ ve Isparta Davraz'ın kolayca ulaşılabilen kayak merkezleri, apartman sakinlerine kayak, kızak, snowboard, rafting gibi kış sporları sunuyor.” Açıklamalarına yer verdi.