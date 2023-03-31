GÜNDEM
31 Mart 2023 - 21:30

EYT'lilere kötü haber! Her şey o tarihe ertelendi: Nisan beklenirken... Son dakika gelişmesi hüsrana uğrattı

EYT'li vatandaşlar için 20 yıldır devam eden sorun, yeni bir acı haberle daha karşılaştı. Nisan ayında ödenmesi gereken tutarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. EYT'liler emekli maaşını beklerken işte bu kötü haberle adeta hüsrana uğradı. İşte ayrıntılar...

GÜNDEM
31 Mart 2023 - 21:30
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EYT'lilere kötü haber! Her şey o tarihe ertelendi: Nisan beklenirken... Son dakika gelişmesi hüsrana uğrattı


EYT'li vatandaşlar için 20 yıldır devam eden sorun, yeni bir acı haberle daha karşılaştı. Nisan ayında ödenmesi gereken tutarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. EYT'liler emekli maaşını beklerken işte bu kötü haberle adeta hüsrana uğradı. İşte ayrıntılar...

EYT'LİLERİ ÜZEN HABER!

para

Aslında, EYT yasası 7 Şubat'ta kabul edilmesi planlanıyordu ancak 6 Şubat'ta yaşanan iki deprem, Meclis'in ertelenmesine yol açtı. Ancak 7 Mart'ta EYT sorunu resmen çözüldü ve yasa kabul edildi. Emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar, artık emekli olabileceklerdi. Hatta emekli maaşları da artırılacaktı. Bu gelişme sonrasında konuyla ilgili olarak Mustafa Elitaş tarafından açıklamalar yapıldı ve vatandaşlar tarafından dilekçeler toplandı. Ancak sonrasında Nisan ayında ödenmesi gereken tutarın Eylül'e kadar ertelenmesi, EYT'li vatandaşların mağduriyetine neden oldu.

İKRAMİYELERDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK

ikramiye



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT'lilerin Temmuz ayında emekli maaşı almaya hak kazandıklarını ve Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden faydalanabileceklerini söyledi. Elitaş, Nisan ayı içinde emeklilik hakkını elde edip müracaat edenlerin iki bayram ikramiyesini almaya hak kazandığını, 21 Mayıs'tan sonra müracaat edenlerin ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabileceğini belirtti.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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