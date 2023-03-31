EYT'lilere kötü haber! Her şey o tarihe ertelendi: Nisan beklenirken... Son dakika gelişmesi hüsrana uğrattı

EYT'li vatandaşlar için 20 yıldır devam eden sorun, yeni bir acı haberle daha karşılaştı. Nisan ayında ödenmesi gereken tutarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. EYT'liler emekli maaşını beklerken işte bu kötü haberle adeta hüsrana uğradı. İşte ayrıntılar...
EYT'LİLERİ ÜZEN HABER!
İKRAMİYELERDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT'lilerin Temmuz ayında emekli maaşı almaya hak kazandıklarını ve Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinden faydalanabileceklerini söyledi. Elitaş, Nisan ayı içinde emeklilik hakkını elde edip müracaat edenlerin iki bayram ikramiyesini almaya hak kazandığını, 21 Mayıs'tan sonra müracaat edenlerin ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabileceğini belirtti.