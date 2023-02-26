EYT'lilere kötü haber! Yeni yaş sınırı açıklandı: Barajı geçemeyenler hüsrana uğradı!

6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında meclis çalışmalarına ara verilmesi EYT ile ilgili kararların da ertelenmesini etkilemişti. Peki son olarak EYT ile ilgili hangi kararlar verildi? Yaş şartı ile ilgili son kararlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında belirlenen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkim Esaslar kapsamında istihdam edilen kişiler için emeklilik ile ilgili 2 madde değerlendirilmektedir. İlk olarak belirlenen esaslar 14/7/1996 tarihinde düzenlenen kanunun dördüncü maddesinde yer alan kapsamda kamu idare, kurum ve kuruluşlarda mali yılla sınırlı olarak çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri ile ilgili uygulama yapılır. Ayrıca sözleşmeli olarak çalışacak kişiler kurum tarafından belirlenen koşullar yanında kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları taşıması beklenir.
Yabancı uyruklu doktorların ülkemizdeki bir Tıp Fakültesi'nden mezuniyet veya denklik kabul etmiş diploması olması, uzman hekimler için belgelerin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygun olarak onaylanması gerekmektedir. Belirlenen özel kanunlar kapsamında özel koşullar dışında 65 yaşını geçen kişiler sözleşmeli olarak çalışamaz. Sözleşmeli olarak çalıştırılan 65 yaşını doldurmuş kişilerin sözleşmeleri yaşın dolduğu tarihte sona erer. Yani insanlar 65 yaşını doldurana kadar sözleşmeli personel olarak çalışabilmektedir. EYT yasası kapsamında 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası başlayan kişilerin emeklilik ile ilgili yaş sınırının kaldırılması değerlendirilmektedir. Mecliste bulunan teklif kapsamında EYT yasası kapsamında yaş sınırının kaldırılması 4B olarak görev yapmış personelin 65 yaş şartı ile bir ilgili olmadığı sonucuna varılmaktadır. 65 yaşını dolduran kişiler yaşlarını doldurdukları zaman sözleşmeleri bitecektir. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçi olarak çalışan kişilerin de bir yaş şartı olmamaktadır.