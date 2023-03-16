EYT'lilere kritik haber! Kıdem tazminatı alamayanlar dikkat: Bu hafta başlıyor!

EYT'li emekliler maaşı için başvurmaya başladı. EYT
düzenlemesinden yaklaşık 2 milyon kişinin faydalanması beklenirken, bazı EYT'lilerin işyeri hakları nedeniyle 8 kod kıdem çıkışı alamayacakları söyleniyor.
Son dakika gelişmesi emekli olmak isteyip de kıdem tazminatı alamayan emeklileri ilgilendiriyor. Düzenleme ile emekli EYT'lilerin ihraçlarının bir kısmı Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Kıdem tazminatını kolaylaştıracak devlet kredilerinin bu hafta başlaması bekleniyor.
Hazine destekli kredi
Garanti Fonu paketinde 25 milyar lira olan EYT kıdem tazminatı kefalet hacmi 50 milyar liraya çıkarıldı. Kredi başvurusunda bulunan bir işveren banka ile iletişime geçmelidir. Ayrıca, çalışanın işten çıkarılmasının ödenmesi için kredi kullanma koşulları getirilmiştir. Devlet Hazinesi'nin ihtiyaç fazlası olanlara sağladığı kredi desteği bu hafta başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 11 Ocak 2023 tarihinde uygulamaya konulan “Hazine Destekli Kefalet Sistemi Yeni Destek Paketleri Lansman Programı” çerçevesinde; Emeklilik nedeniyle çalışanlarına kıdem tazminatı ödeyen KOBİ'ler ve KOBİ dışı işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması için 25 milyar TL kefalet limiti açıklandı. Bu teminat limiti ile kredi tutarı yaklaşık 34 milyar lira olacak.
İŞVEREN EYT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Yeni çalışma ile çalışanlarına emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı ödeyen tüm KOBİ'lerin ve KOBİ dışı işletmelerin işten çıkarmalarından doğan finansman ihtiyaçlarının karşılanması için sektörün ihtiyacına göre limit belirlendi. EYT, sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseldi. KGF, bankanın kullandığı kredinin bir kısmını teminat altına alıyor. Bu garanti ile kredi tutarı 50 milyar lira ile sınırlı kalmıyor. Dolayısıyla limit 50 milyar liraya çıkarsa bankaların kullandırdığı kredi sayısı 68 milyar liraya çıkacak. Kredi paketini açıkladıktan sonra işverenler bankadan EYT çalışanlarının listesini istemelidir. EYT çerçevesinde yapılan başvurular bankaya iletilmektedir. Banka ayrıca kaç çalışanının EYT'si olduğuna bağlı olarak devlet garantili kredi veriyor. Kredi 36 ay olarak planlanmıştır ve kredi vadesi 6 aydır. Faiz oranının hem özel hem de devlet bankalarında aynı olabileceğine dikkat çekiliyor. Kredinin doğrudan işçinin hesabına mı aktarılacağı yoksa işverene mi verileceği ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kredi alan işverenler işçiye kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak, uygulanmasına ilişkin tartışmaların devam ettiği kaydedildi. Kredinin doğrudan işçinin hesabına aktarılabileceği, işverene verilmesi halinde ise işçinin hesabına alacak kaydedildiğine dair belge istenebileceği kaydedildi.