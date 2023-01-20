EYT'lilere müjde gibi müjde! 30 gün içinde mutlaka yapılması gerekiyor! Bunu yapmayanın EYT'si yanacak







SGK'DAN EYT'LİLERE ÖNEMLİ DUYURU: HİZMET BORÇLANMASI BAŞVURULARININ YANMAMASI İÇİN TEBLİGATI TAKİP ETMENİZ VE BİR AY İÇİNDE ÖDEME YAPMANIZ GEREKİYOR







Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sorunu Çözümü İçin Meclis'te Çalışmalar Devam Ederken EYT'lilere SGK'dan Müjde: Hizmet Borçlanmalarına Yanıt Vermeye BaşladıTürkiye CB Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjde olarak açıklanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözümü için Meclis'te yürütülen çalışmalar devam ederken, EYT lilere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bir müjde daha geldi. Alınan bilgilere göre, SGK hizmet borçlanmalarına yanıt vermeye başladı. Başvuruların yanmaması ve zamlı prim ödemesi yapmamak için, kurumdan gelecek tebligatı takip etmek ve bir ay içinde ödeme yapmak gerekiyor. Tebligatı takip etmeyip ödemelerini kaçıranların borçlanma başvurusu geçersiz sayılacak.01.01.2023'ten geçerli olmak üzere, doğum, askerlik, diğer hizmet borçlanmaları için binlerce vatandaş EYT düzenlemesinden yararlanmak için başvuruda bulundu. SGK'nın bügünden itibaren vatandaşların başvurularına yanıt vermeye başlıyacağı öğrenildi.E-Devlet üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne giderek hizmet borçlanması, ihya başvurusunu yapanlar yatıracakları primleri Aralık 2022 tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden yatırılacak. Yine 1 Ocak 2023 tarihinden önce posta ile başvurusunu taahhütlü, acele posta sergisi, kargo ile gönderenler de aynı şekilde belgeyi postaya verdikleri tarihte başvurusunu yapmış kabul edilecektirler. Sosyal Güvenlik Kurumu, ödenmesi gereken borçlanma prim tutarını başvuranın nüfusuna kayıtlı olan adrese yazılı olarak posta ile tebligat göndererek bildiriyorlar. Borcunuzu ödenmezseniz ne olacak? Borçlanma priminin posta ile gönderilen tebliğinden itibaren başvuran kişi bir ay içerisinde kurumun banka hesabına tebligata yazan tutarı ödemesi gerekiyor. Yurt dışı borçlanma, Bağ-Kur ihyasında da 3 aylık süre bulunuyor. Ödeme süresini kaçıranın borçlanması mümkün olmayıp, yapılan başvuru da mallesef geçerli sayılmıyor. Bu gelişmelerle, EYT'liler için büyük bir rahatlık ve adalet olacaktır. Ayrıca, SGK'nın hizmet borçlarına yanıt vermeye başlaması, vatandaşların hizmet borçlarını ödeme konusunda endişelerini azaltacak ve EYT düzenlemesinin uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Bu konuda Sosyal güvenlik kurumunun tebligatını takip etmeniz ve ödemelerinizi zamanında yapmanız önerilmektedir. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için SGK kanallarını kullanarak başvurularını yapmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz sunmaları önerilmektedir.