EYT'lilere Nisan ayı sürprizi! O bankaya gidenin cüzdanı para dolacak: Tam 8500 TL yatırılacak!







AKBANK EMEKLİ PROMOSYON DETAYLARINI DUYURDU







İŞTE AKBANK EMEKLİ PROMOSYONLARI

Emekli promosyon kampanyaları bankalar arasında hız kesmeden devam ederken, yeni bir banka da nisan ayı itibariyle güncel promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 8 bin 500 TL'ye kadar ödeme yapılacak. 2023 Nisan ayı itibariyle, emekliler için yeni promosyon kampanyaları duyurulmaya başlandı. Kampanya, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı fark etmeksizin, tüm emekliler için geçerlidir. Akbank'a maaşlarını taşıyan emeklilere özel olarak düzenlenen Nisan ayı kampanyası kapsamında 1500 TL ödül verilecektir.Akbank, 2023 Nisan ayında emekli müşterileri için özel bir promosyon kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında maaşını Akbank'a taşıyan emeklilere nisan ayına özel 1500 TL ödeme yapılacak. Ayrıca, ilk defa maaşını Akbank'a taşıyan emekliler ek bir ödüle de sahip olacaklar. Bu ödül kapsamında, 12 aylık bir süreçte yapılacak olan tüm harcamalar için en az 1000 TL'lik harcama yapan müşterilere 1500 TL chip para hediye edilecek. Promosyon kampanyası kapsamında müşterilere sunulan bir diğer fırsat da 8 bin 500 TL'lik ödeme imkanı. Bu ödeme imkanından yararlanmak için maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler, Akbank'ın mobil uygulaması, internet şubesi veya müşteri hizmetleri üzerinden taşıma işlemini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Akbank'ın duyurduğu emekli promosyon tutarlarına göre, müşterilerin kazançları 1500 TL ile 8 bin 500 TL arasında değişebiliyor.Akbank, emekli promosyon kampanyasını nisan ayında da devam ettiriyor. Özel ve kamu bankaları arasındaki rekabetin sürdüğü bu dönemde, Akbank müşterilerine güncellenmiş promosyon tutarları sunuyor. Akbank emekli promosyon kampanyası şu şekildedir: 3.500 TL ve altında emekli maaşı alanlar için 4.200 TL ödeme yapılıyor. 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlar için 4.850 TL ödeme yapılıyor. 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlar için 6.250 TL ödeme yapılıyor. 10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar için 7.000 TL ödeme yapılıyor. Ayrıca nisan ayında maaşını Akbank'a taşıyan müşterilere ek olarak 1500 TL chip para hediyesi veriliyor. Akbank'ın emekli müşterileri, mobil uygulama, internet bankacılığı veya müşteri hizmetleri üzerinden maaş taşıma işlemi yaparak bu kampanyadan faydalanabilirler.