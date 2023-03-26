EYT'lilere Nisan piyangosu çıktı! Bildiğiniz tüm ödemeleri unutun: Maaşlara ek 8 bin TL daha alacaksınız! İşte formülü. Geçtiğimiz sene çok yükselen emeklilik promosyonları bu sene emekliyi tatmin etmedi. Emeklinin sıklıkla araştırdığı promosyon ödemelerinde gerileme yaşandı. Geçtiğimiz yılın sonların 10 binleri bulan promosyon ve emekli ek ödemeleri yeni yıl ile birlikte 8 binli rakamlara kadar gerilemişti. Bu duruma sebep olarak ise EYT yasası gösterilmişti. Şimdi ise yeni ek ödemelerin ne kadar olacağı merak ediliyor? Mart ayı güncel promosyon ve ek ödeme miktarlar... Tüm detaylar haberimizde...
KAMU BANKALARINDAN EYT'LİLERE PROMOSYON DUYURUSU GELDİKamu Bankalarından promosyon ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan maaş düzenlemeleri kapsamında emekliler için taban maaş tutarından promosyon ödeme miktarları belirtildi. EYT yasası kapsamında banka tercihlerinde kamu bankalarının seçilmesi ve 3 yıl boyunca maaşlarını bu bankalardan almayı taaahhüt edenler için ise promosyon, ek ödeme yapılacağı belirtildi. 5 bin TL'ye kadar ek ödeme hizmeti sunacaklarını belirten kamu bankalarından kampanya ayrıntılar...
Kamu bankalarından en bilinenler Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankalarından yapılacak ödemeler şu şekilde belirtildi. Maaşı 3 bin 500 TL 'ye kadar olan emekli vatandaşlar 3 bin TL. Maaşı 3 bin 500 ve 8 bin arasında olanlar 3 bin 500 TL. Maaşı 7 bin 500 ve 10 bin arasında olan 4 bin 500 Maaşı 10 bin TL ver üzerindeki kişiler için ise 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.