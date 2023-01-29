EYT'lilere peş peşe müjdeler! Yüksek maaş garantisi: Ne yüzde 25 ne 30! 2023'te emekli olanlar...

EYT emeklilerine yüzde 30 oranında zam yapılacak mı? milyonlarca kişi bu sorunun yanıtını ararken artışların ne zaman hesaplara geçeceği araştırma konusu oldu. Uzman isim Resul Kurt EYT'lilere daha düşük aylık mı bağlanacak? sorusuna yanıt verdi. EYT üzerinde yaşanan sorunların çözülmesi için cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimatlar verilirken Kanun Tasarısı meclis üzerinden sunularak imzaya gönderildi. Uzun zamandır hasretle beklenen EYT için alınan kararlar ise Resmi Gazete'de yayımlandı.
2022 yılında emekli olmamış ve emekli olmak için 2023 EYT çıkmasını bekleyenlere yönelik araştırmalar artış gösterirken SGK maaş hesaplama robotunda 2022 yılında görülen tutar üzerinden yüzde 30 oranında artış yapılmayacağı belirtildi. Maaş hesaplamalarda robotunda gördüğü rakamlar an itibariyle geçerli tutarı gösterirken farkın nedeni ise 2022'de mi yoksa 2023 yılında mı emekli olmanın avantaj olduğu belirtildi. 5510 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinde düzenlenen bu aylık hesaplama yöntemi aylık artış usulü, yaşlılık aylığı başvuru tarihinin, yaşlılık aylığının tutarı üzerinde belirleyici özellikler sunuldu. Aralık ayında bağlanan aylık ile ocak ayında bağlanan aylık arasında farklar meydana geldi. SGK emekli aylığını belirleyen ana unsurlar güncellemesinde ortalama aylık kazanç ve prim gün sayısına bakılarak aylık tutarları doğru orantılı olur. Bu iki verinin çarpımında ise emekli aylığı meydana gelir. Her yılın yıllık tüketici enflasyon oranının tamamı ile büyüme hızının yüzde 30’unun toplamından oluşur.
Emekli maaşı hesaplamalarında 2023 yılı öncesine ait enflasyon oranı ve büyüme hızı dikkate alınırken SGK maaş hesaplamalarında ise robotun üzerinden görülen maaş 2023 ocak zammıyla yüzde 30 oranında zamı içerisinde bulundurur. Büyüme oranı yüzde 5-6 gibi beklendiği için hesaplanan maaş 1.015 ile çarpıldığında çıkan maaş nisan döneminin büyüme oranını ve 2023 ocak zammını içeriyor. 2023 yılında emekli olanlar 2022 yılındaki toplamı %78,60 zamdan yararlanmayıp 2008-2023 arası primleri ve 1/10/2008 öncesine ait aylığı %65,92 oranında artacak ve buna göre hesaplanan aylık 2023/Ocak zammı olan %30'u kadar artışı gösterir.