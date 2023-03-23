EYT'lilere piyango çıktı! Maaşlara buçuk daha eklendi: Bir ayda ceplerine en az bu kadar para girecek!

EYT ile emekli olan vatandaşların maaş artı ikramiye alıp almayacağı merak konusu idi. Emeklilerin yüzünü güldürecek ikramiye haberi geldi. Detaylar haberimizde…
EYT EMEKLİLERİNE MÜJDE! BAYRAM İKRAMİYESİ VE 1,5 MAAŞ DUYURUSU GELDİ: EMEKLİLER SEVİNÇTEN GÖBEK ATACAK
EYD düzenlemesi milyonlarca kişiye emeklilik müjdesini verdi. Her emekli artık SGK
Merkezi veya e-Devlet uygulaması üzerinden emekli olabiliyor. Mart ayında başvuranlara müjde. EYT’liler bu nedenle hem bayram ikramiyesi hem de maaş artı enflasyon farklarını alma hakkına sahiptir. Yaşanan son gelişmeye göre, ilk maaşının en az %1,5'inin bordro hesabına yatırılacağını belirtiyordu. Ancak, avantajlardan yararlanmak için son başvuru tarihini kaçırmamalısınız. Detaylar için tıklayınız.
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK
EYT Yönetmeliği resmî gazetede yayımlandı. Yıllardır emekli olmayı bekleyen ancak geçerli yaş kriterleri nedeniyle emekli olamayanlar başvurularını yaptı. EYT’LİLER Nisan ayında Ramazan İkramiyesi, haziran ayında da Kurban Bayramı İkramiyesi alacaklar. Bu ay emekli maaşı talep edenler için maaş hesaplaması 1 Nisan'dan itibaren başlamış olabilir. 17 Nisan'dan itibaren Nisan ve Mayıs maaşlarınızı nakit olarak ödeyebileceksiniz. Sabah’ın yaptığı habere göre EYT
mayısta iki emekli maaşını, nisan ayında ise farklarıyla beraber toplu şekilde alabilecekler. Böylece hak kayıplarının olmaması için önlem alınmış olunacak.
MART AYINDA BAŞVURMANIZ GEREKİYOR
Emekli ikramiyeleri Mart ayında başvuran emekliler için geçerlidir. Emekliler bayram öncesi ilk maaşlarını nisan ayında hesaplarında görecekler.