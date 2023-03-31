EYT'lilere piyango o devlet bankasından çıktı! 5000 TL nakit ödeme alacaklar: Bu şartı hemen sağlayın!













3.500 TL'ye kadar olanlar için 3 yıl boyunca toplam 3.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arasında olanlar için 3 yıl boyunca toplam 3.500 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arasında olanlar için 3 yıl boyunca toplam 4.500 TL,

10.000 TL ve üzerinde olanlar için 3 yıl boyunca toplam 5.000 TL.

Bankaların EYT'lilere yönelik promosyon araştırmaları devam ederken, Vakıfbank emekli promosyon tutarlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz aylarda EYT'lilerin emeklilik hakları ile ilgili yasayı onaylayarak Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından, Vakıfbank da harekete geçerek promosyon tutarlarını belirledi. En düşük emekli aylığı için yapılan 7 bin 500 TL açıklamasının ardından, diğer kamu bankaları gibi Vakıfbank da emekli promosyonlarını açıkladı.Vakıfbank'ın promosyon başvuru şartları arasında, emekli maaşının en az 3 yıl boyunca Vakıfbank'tan alınması şartı bulunuyor. Promosyon almak isteyen EYT'lilerin sadece banka şubelerine gelmeleri gerekiyor. Promosyon tutarları, EYT'lilerin emekli maaş tutarına göre belirleniyor ve şu şekilde açıklandı:Promosyon ödemeleri, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak yapılacak. Vakıfbank'ın belirlediği promosyon tutarları, EYT'liler için adeta can suyu niteliği taşıyor.