EYT'lilere prim desteğinde alt ve üst limit sınırı değişti!

SGK tarafından yapılan bir açıklamada,EYT kapsamında emeklilik dilekçesi verdikten sonra tekrar çalışmaya devam edenler için destek fonu talebinde bulunacağı açıklandı. Emeklilik onayı olduktan sonra 4A (SSK) olarak ücretli çalışmaya başladığınızda Sosyal Yardım Primleri (SGDP) kesilir. Brüt ücretlerin yüzde 32'sini oluşturan SGDP'nin 7,5 puanı çalışan katkı payından, 24,5 puan işveren katkı payından oluşmaktadır. Yaşlılık aylığı düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından emekli olmak istemeyenler için yeni düzenlemeler hayata geçecek. Primlerde yüzde 5'lik bir indirim, işverenlerin eğitimli bir işgücünü elinde tutmasına olanak tanıyacak. Emekli olan bir çalışanın teşvikten yararlanabilmesi için 30 gün içerinde aynı işe dönmesi gerekmektedir.
SGDP KODU DA DAHİL OLMAK ÜZERE GİRİŞ BİLGİLERİNİ SAĞLAMALIDIR
SGK, 5 puanlık indirim uygulanmasına ilişkin genelge yayınlayarak uygulama usullerini yayınladı. Gereksinimler şunlardır: - Çalışanların emeklilik şartları nedeniyle 3 Mart 2023 tarihinden itibaren istifa bildiriminde bulunmaları ve izin tarihinden itibaren 30 gün içinde sosyal sigorta primleri ile işyerinde çalışmaya başlamaları gerekmektedir. -Çalışan 3 Mart 2023 tarihinden itibaren emekli maaşı başvurusunda bulunmalı ve bu başvuruya istinaden 5510 sayılı Kanunun EYT üyeliğinden ayrılmayı öngören geçici 95. maddesi uyarınca ilk kez aylık bağlanması gerekmektedir. - İşyeri özel sekötörde faaliyet gösterene ait olmalıdır. - Aylık prim ve hizmet/kısa beyanname ve prim hizmeti belgesi yasal süreler içinde sunulmalıdır. - Ödenmesi gereken primlerin yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. - İşverenlerin Türkiye genelinde vadesi geçmiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme cezaları ve gecikme borcu bulunmamalıdır. - İşverenin çalıştırdığı sigortalıların sigortalı olduğunu iddia etmediğini veya iddia ettiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığını gösteren bir durum yoktur. Bu koşullar sağlandığında 5 puanlık prim indirimi uygulanacaktır.