EKONOMİ
15 Mart 2023 - 14:15

EYT'lilere promosoyn piyangosu vurdu! Bankalar artırdıkça artırdı: En yüksek promosyon bu bankadan çıktı!

Son dakika haberine göre bir bankadan EYTlilere inanılmaz teklif İşte detaylar...

EKONOMİ
15 Mart 2023 - 14:15
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EYT'lilere promosoyn piyangosu vurdu! Bankalar artırdıkça artırdı: En yüksek promosyon bu bankadan çıktı!

EYT’LİLERE REKOR PROMOSYON! İLK KEZ AÇIKLANDI!



Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemenin meclisten geçmesinden sonra rahat bir soluk aldı. Ancak bu seferde emekliler promosyonlara takıldı. Emekli promosyonlarının beklentilerin altında kalması bir çok EYT liyi kara kara düşündürüyordu. EYT’lilerin yüzünü güldürecek rekor emekli promosyon haberi ise o bankadan geldi. Emekli promosyon fiyatlarında çitayı arş taşıyan bankanın önünde ise kuyruklar oluştu. Emeklilere tam tamına 9 bin 200 lira promosyon vereceğini açıklayan banka emeklilerin gönlünü fethetti.

emekliler



EYT'liler en çok merak ettikleri konulardan biri promosyon açıklamaları oldu. QNB finans Bank EYT li emeklilere öyle bir teklifle geldi ki emekliler hayır diyemiyor.

QNB Finansbank, 3 Mart 2023 tarihinden itibaren emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 8 bin liraya kadar nakit promosyon vereceğini belirtti. Ayrıca nakit promosyonun yanı sıra CardFinans Emekli kredi Kartı’na özel, Market ve Eczane harcamalarında yıllık 1.200 TL indiriminde yapılacağı belirtildi. Bu para ile birlikte emekli promosyonları otomatikman 9 bin 200 lirayı buluyor.

DİĞER ATMLERDEN ÜCRETSİZ İŞLEM

Tüm bunların yanı sıra EYTlilere mesai saatlerin içerisinde internet bankacılığı üzerinden yapılan işlemlerde EFT ve Havale ücreti alınmayacağı da ifade edildi. Emekliler kendi bankaları olan QNB Finans Bank’ın yanı sıra yurt içi diğer banka ATM’lerinde de ayda iki kere olmak kaydı ile ücretsiz para çekme hakkına erişecek. QNB Finans Bank tarafından yapılan açıklamada QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu emekliler için en uygun koşulları sunmayı hedeflediklerini belirtiyor.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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