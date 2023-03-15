EYT'lilere promosoyn piyangosu vurdu! Bankalar artırdıkça artırdı: En yüksek promosyon bu bankadan çıktı!

EYT’LİLERE REKOR PROMOSYON! İLK KEZ AÇIKLANDI!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemenin meclisten geçmesinden sonra rahat bir soluk aldı. Ancak bu seferde emekliler promosyonlara takıldı. Emekli promosyonlarının beklentilerin altında kalması bir çok EYT liyi kara kara düşündürüyordu. EYT’lilerin yüzünü güldürecek rekor emekli promosyon haberi ise o bankadan geldi. Emekli promosyon fiyatlarında çitayı arş taşıyan bankanın önünde ise kuyruklar oluştu. Emeklilere tam tamına 9 bin 200 lira promosyon vereceğini açıklayan banka emeklilerin gönlünü fethetti.
EYT'liler en çok merak ettikleri konulardan biri promosyon açıklamaları oldu. QNB finans Bank EYT li emeklilere öyle bir teklifle geldi ki emekliler hayır diyemiyor. QNB Finansbank, 3 Mart 2023 tarihinden itibaren emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 8 bin liraya kadar nakit promosyon vereceğini belirtti. Ayrıca nakit promosyonun yanı sıra CardFinans Emekli kredi Kartı’na özel, Market ve Eczane harcamalarında yıllık 1.200 TL indiriminde yapılacağı belirtildi. Bu para ile birlikte emekli promosyonları otomatikman 9 bin 200 lirayı buluyor.