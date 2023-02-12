EYT'lilere promosyon piyangosu vurdu! En yüksek emekli promosyonunu bu banka veriyor!

Emekli vatandaşlar ve EYT
ile birlikte emekli olma hakkı kazanan vatandaşlar merakla bankaların promosyon tutarlarını araştırmaya devam ediyor. Emekli olması beklenen milyonlarca vatandaş varken bankalar promosyon konusunda adeta birbirleriyle yarışmaya başladı. Kamu bankalarının da içinde bulunduğu promosyon çalışmaları artık netlik kazanıyor. İşte o bankalar promosyon tutarlarında değişikliğe gitti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI GÜNCELLENİYOR
EYT yasasının tamamlanma süreci devam ederken emekli olacak vatandaşlar da bankaların promosyon tutarlarını araştırmaya devam ediyor. Promosyon tutarlarında ilk değişiklik yapan banka Denizbank oldu. EYT yasası sonrasında ilk etapta milyonlarca vatandaşın emekli olması bekleniyor. Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar bütün süreç tamamlanıp emekli olduktan sonra ilk emekli maaşlarını Mart ayı içinde alacaklar. Emekli olan vatandaşlar için bankaların promosyon kampanyalarından faydalanabilmeleri için maaşlarını o bankadan alıp 3 sene bankada kalma sözü vermeleri gerekiyor. İlk etapta 2.5 milyon vatandaşın emekli olması beklenirken SGK
tarafından yapılan açıklamalara göre bankaların asgari promosyon tutarları da netleşmiş oldu. SGK tarafından yapılan duyuruya göre bankalar 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar için 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar için 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alan vatandaşlar için de 5 bin TL promosyon verilecek. Yapılan duyurular sonrasında bankaların emekli promosyon kampanyalarında da güncellemeler görüldü.
ZİRAAT BANKASI PROMOSYON TUTARLARI
Ziraat Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara promosyon ödemesi yapacak. 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin TL promosyon ödemesi alıyor. Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyasından yararlanmak isteyen emekli vatandaşların maaşlarını bankaya taşıdıktan sonra 3 sene bankada kalma taahhüdü vermeleri gerekiyor.
VAKIFBANK PROMOSYON TUTARLARI
Vakıfbank emekli promosyon tutarları şu şekilde belirlendi; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlar 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlar 5 bin TL promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemesinden faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve 3 sene bankada kalma sözü verilmesi gerekiyor.
HALKBANK PROMOSYON TUTARLARI
Emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren vatandaşlar için; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin 500 TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL; 10 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin TL promosyon ödemesi alacak. Diğer bankalar gibi emekli promosyonunu Halkbank üzerinden almak isteyen vatandaşlar maaşlarını bankaya taşıyarak 3 sene bankada kalma sözü vermesi gerekiyor.
AKBANK PROMOSYON TUTARLARI
Akbank tarafından düzenlenen kampanyaya göre emekli vatandaşlara 7 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon kampanyası 1 Ocak ve 31 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. Akbank maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilere promosyon ödemesi yapabiliyor. Maaşına göre promosyon ödemeleri şu şekilde; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 200 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 800 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 6 bin 250 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 7 bin TL ödeme alacak.
GARANTİ BBVA PROMOSYON TUTARLARI
Emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren emekli vatandaşlar 1 ve 31 Ocak 2023 tarihleri arasında bankanın promosyon kampanyasından faydalanabiliyor. 6 bin TL'ye kadar olan promosyon ödemesinin yanında ek 1.500 TL bonus kazanma imkanı da sunuluyor. Maaş baremine göre ödemeler şu şekilde; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin 600 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlar 4 bin 200 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı olanlar 5 bin 400 TL ve 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı olanlar 6 bin TL promosyon ödemesi alıyor.