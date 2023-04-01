EYT'lilere promosyon zammı! QNB Finansbank yükselttikçe yükseltti: Bu rakama kimse hayır diyemeyecek!

Deprem felaketinin ardından meclisin çalışmalarına başlamasıyla birlikte, EYT yasalaşarak emekli promosyon kampanyalarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bu yarışta öne çıkan bankalardan biri de QNB Finansbank oldu ve emekli promosyon güncellemeleri ile müşterilerine özel fırsatlar sunuyor. Yeni yılın başında memur ve emekli maaşlarına yapılan %30'luk zam ile birlikte, bankalar arasında emekli promosyon yarışı kızışmıştı. Müşteri kaybetmemek için sürekli güncelleme yapan bankalardan biri olan QNB Finansbank, son olarak EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte emekli promosyon kampanyasını da güncelledi.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yol açtığı felaket, on ilimizde binlerce kayıp ve yıkımı beraberinde getirdi. Yardım kampanyaları devam ederken, TBMM yeniden çalışmalarına başladı ve ilk olarak EYT yasalaştı. Bu gelişmelerin ardından SGK da önemli açıklamalar yaptı. Ancak depremin etkileri hala hissediliyor ve bölgede çalışmalar devam ediyor. EYT’ yi yasalaştıran TBMM sonrasında SGK yaptığı açıklamalarda, 08.09.1999 öncesi sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartlarını kaldıran düzenlemenin henüz Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmediğini belirtti. Bu sebeple yapılan taleplerin hukuki olarak mümkün olmadığını açıklayan SGK, tüm süreçler tamamlanıp yürürlüğe girdikten sonra aylık bağlama işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılacağını bildirdi.
SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, bazı gazeteler ve sosyal medya platformlarında, 23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının 3 yıldan az hizmet süresi bulunanların, 8 Eylül 1990 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadığına dair yanlış haberler yayımlandığı belirtilmiştir. Ancak, 3 Mart 2023 tarihli 7438 sayılı kanunla birlikte, 8 Eylül 1990 tarihinden önce çalışmaya başlayanların emeklilik haklarında sigortalılık süresi, prim ödeme süresi/hizmet yılı koşulu korunarak, hizmet sürelerine bakılmaksızın emeklilik yaş koşulu kaldırılmıştır. Bu düzenleme, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Banka Sandıklarına tabi olarak çalışan tüm sigortalıları kapsamaktadır. Dolayısıyla, kamuoyunda "EYT Düzenlemesi" olarak adlandırılan kanun, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını da kapsamaktadır ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu bilgilendirme kamuoyuna saygı ile duyurulur.
QNB Finansbank, emekli promosyonu adı altında, emekli maaşı alan kişilere özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında, emekli maaşlarına göre değişen tutarlarda promosyon ödemesi yapılacaktır. Buna göre, 0-3.499 TL arasında maaş alanlara 4.800 TL, 3.500-7.499 TL arasında maaş alanlara 5.600 TL, 7.500-9.999 TL arasında maaş alanlara 7.200 TL ve 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 8.000 TL üzeri nakit promosyon ödemesi verilecektir. Ayrıca, CardFinans emekli kartı kullanımında da 1.200 TL indirim fırsatı sunulacaktır. Toplamda ise emekli maaşı alanlara 9.200 TL'ye kadar ödül verilecektir.