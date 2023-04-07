EYT'lilere SGK engeli! Kuruma gidenler eli boş döndü: Binlerce kişi kapsam dışı kaldı! İşte o kişiler... Yaşa takılan EYT'li grup bu kez de SGK'ya takıldı! Sosyal Sigortalar Kurumu şokta. 2 bin 557 GSS Sigortalısında karar çıktı. Senelerdir devam eden emeklilik için mücadelelerini geçtiğimiz günlerde kazanan EYT'lilere bu kez de başka bir engel çıktı. Haberi duyan gözlerine inanamadı. Sosyal güvenlik Kurumu çalışanlarının artmış olan iş saatleri ve iş yükleri sebepleriyle maaşlar yetersiz bulunarak iş bırakıldı. SGK çalışanları son zamanlarda 81 ilde EYT yoğunluğu nedeniyle milyonlarca kişinin yığılması ve angarya, yoğun iş yükü altında ezilirken iş bıraktılar. Sonunda ise beklenmedik şeyler yaşanıyor. İşte detaylar...
SGK'DAN KÖTÜ haberler GELİYOR
Yaş şartı nedeniyle emekli olamayan EYT'li grup şimdi de SGK ile başı dertte! Sosyal Sigortalar Kurumu'na gidenler ise büyük hüsran yaşıyor! 2 bin 557 GSS Sigortalısı için karar çıktı. Meclisten çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzası ile onaylanan yasalaşan EYT düzenlemesinde, kararın ardından milyonlarca insan şubelere akın etti. İşte diğer ayrıntılar...
Sosyal Sigortalar Kurumundaki şubelerin dolması nedeniyle SGK çalışanları bu durumdan olumsuz etkilendi. Sosyal Sigortalar Kurumunda sistem çöktü. 2,5 milyon kişinin etkilendiği EYT düzenlemesinde ve sonrasında iş yükünün artması sebepleri ile çalışanlar iş bıraktı. İzmir ilinde Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi'nin çağrısı ile Konak Eski Sümerbank önünde toplandı. Sosyal Sigortalar Kurumu çalışanları, "Tüm SGK emekçilerini ve sendikaları ortak mücadeleye çağırıyoruz" şeklinde yazılı olan pankartlarını taşıdılar. “SGK’da angarya istemiyoruz” ve “Ücrette adalet istiyoruz” tarzı sloganlar atılarak eylem yapıldı. SGK'daki personel sayısının yeterli olmadığını bir memurun maaşının 11 bin 200 TL olduğunu açıkladı. Yeni atanan SGK memurlarının ev tutma güçleri bulunmadığından öğrenci evlerinde ve yurtlarında yaşamak zorunda kaldıklarını belirttiler. Ayrıca SGK çalışanlarının mobbing altında çalıştığı da belirtildi. Esnek çalışma saatlerinin olmadığını belirtilen açıklamadan yılda 270 saat olan yasal fazla mesai sınırı ayda 100 saati de aştığı kayıtlara geçti. Fazla mesaisinin de 11 saati geçtiği kayda geçildi.