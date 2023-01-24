GÜNDEM
24 Ocak 2023 - 23:00

EYT'lilere soğuk duş! Emekli olduktan sonra çalışmayı düşünenler dikkat! Darmaduman edecek karar çıktı!

EYT üzerinde karara varılsa da konu hakkında gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen açıklama üzerine emekli olup çalışmaya devam edecekler için yeni karar çıktı. Bu kararı kimse böyle beklemiyor. EYT'lilerin resmen kan beynine sıçradı.

GÜNDEM
24 Ocak 2023 - 23:00
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EYT'lilere soğuk duş! Emekli olduktan sonra çalışmayı düşünenler dikkat! Darmaduman edecek karar çıktı!
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis'e gelmesi an meselesiyken, Yargıtay'dan çıkan bir karar EYT'li olanları resmen mağduriyete sürükledi. Emekli olduktan sonra çalışmak isteyenlerin için yeni karar alınırken aynı iş yerinde çalışmayı planlayanlara dair Yargıtay'dan önemli karar geldi. Emekli olan kişilerin aynı iş yerinde tekrar işe girdiğinde ikinci kıdem tazminatının verilmemesi yönünde anlaşmaya varıldı. İşte konu hakkında gerekli detaylar haberimizde yer almaktadır.

EMEKLİ OLANLARA BÜYÜK ŞOK

Kamu kurumunda taşeron firmada çalışan işçi, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya başladı. İstifa eden işçi, tazminat alamadığı belirtilirken iş mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu. Kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan müştereken müteselsilden tahsisine dair talepler geldi.



Mahkeme, kıdem tazminatını işçinin istifa ettiği aydaki aldığı ücret üzerinden hesaplama yapılacağına dair karara varıldı.

EYT kıdem tazminatı mahkeme kararı

MAHKEME KARARI BELLİ OLDU

Mahkeme sonucunda çıkan kararda SGK yaşlılık aylığı almaya başlamasıyla beraber asıl işverene ait iş yerindeki çalışmasına kesinti olmadan çalıştığı süre içerisinde istifa ile sonuçlanmadığında kıdem tazminatına hak kazanamayacağına ilişkin hatırlatma sonrasında ki kararda ise;

Emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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