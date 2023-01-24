EYT'lilere soğuk duş! Emekli olduktan sonra çalışmayı düşünenler dikkat! Darmaduman edecek karar çıktı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis'e gelmesi an meselesiyken, Yargıtay'dan çıkan bir karar EYT'li olanları resmen mağduriyete sürükledi. Emekli olduktan sonra çalışmak isteyenlerin için yeni karar alınırken aynı iş yerinde çalışmayı planlayanlara dair Yargıtay'dan önemli karar geldi. Emekli olan kişilerin aynı iş yerinde tekrar işe girdiğinde ikinci kıdem tazminatının verilmemesi yönünde anlaşmaya varıldı. İşte konu hakkında gerekli detaylar haberimizde yer almaktadır.
EMEKLİ OLANLARA BÜYÜK ŞOKKamu kurumunda taşeron firmada çalışan işçi, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya başladı. İstifa eden işçi, tazminat alamadığı belirtilirken iş mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu. Kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan müştereken müteselsilden tahsisine dair talepler geldi.
Mahkeme, kıdem tazminatını işçinin istifa ettiği aydaki aldığı ücret üzerinden hesaplama yapılacağına dair karara varıldı.