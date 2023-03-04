EYT'lilere son dakika duyurusu! Bu işlemi yapmayanın EYT hakkı yanıyor

Milyonlarca vatandaşın hayali olan emeklilik için EYT'de son düzlüğe gelindi. Emeklilik haklarının yanmaması için doğru aşamaların uygulanması için SGK tarafından uyarılar geldi. Belirlenen aşamaları doğru yapmayanların EYT'den faydalanamayacağı bilgisi verildi. SGK tarafından aşamaların en ince ayrıntısına kadar açıklandı.
SGK tarafından yapılan açıklamada EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber aylık talebinde bulunulması durumunda aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacağını paylaştı. 8.9.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartının kaldırılmasıyla beraber bu durum Meclis tarafından onay aldı. Resmi Gazete'de yayınlanması beklenen EYT için milyonlarca vatandaşın e devlet üzerinden başvuru yapması gerektiğini aynı zamanda kuruma ise aylık talebinde bulunulması gerektiği yönünde bilgi verildi.