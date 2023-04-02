EKONOMİ
02 Nisan 2023 - 23:00

EYT'lilere son dakika duyurusu! Tek seferde 4 ödeme birden yapılacak: O tarihte hesaplara yatırılacak!

EYT'li vatandaşların yüzü gülecek! 4 farklı ödeme sahibi olacaklar! Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

EKONOMİ
02 Nisan 2023 - 23:00
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EYT'lilere son dakika duyurusu! Tek seferde 4 ödeme birden yapılacak: O tarihte hesaplara yatırılacak!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 senesinin sonunda müjdelenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, mart ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçerek yasalaştı. 3 Mart gününden itibaren emekli olmak adına başvuruda bulunan ortalama 1.5 milyon EYT mağduru vatandaşın aylıkları bu ay yatırılmaya başlanacak. Mart ayında başvuruda bulunan bütün EYT'li vatandaşlar, hak edişlerini 1 Nisan gününden itibaren almaya başlayacak.

emekli maaşı



EYT'li vatandaşlar ilk aylıkları ile birlikte 4 farklı ödeme sahibi olacaklar. Emekli aylığı verilecek EYT'lilere SGK tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Teknik aksaklıklar sebebiyle SMS almayan vatandaşlar ise e-Devlet'ten Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip bölümünden başvuru işlemlerini sorgulayabilecek.

İşlemlerini tamamlayan SGK'li EYT emeklisi vatandaşlar 17-26 Nisan günlerinde, BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlar 25-28 Nisan günleri arasında aylıklarını alabilecek. Yoğunluk sebebiyle aylıklarını alamayan vatandaşlara ise mayıs ayı sonunda aylıkları ödenecek.

Mart ayı içind emeklilik başvuru işlemlerini bitiren EYT'li vatandaşlar 1 Nisan gününden itibaren geçerli olarak peşin ödeme, emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil olarak sahip oldukları bütün haklara ulaşacaklar. Bu durumda EYT'liler ilk aylıklarıyla birlikte totalde 4 farklı ödeme sahibi olacaklar.

Mart ayı içinde emeklilik için başvuruda bulunan EYT'li vatandaşların aylıkları 1 nisan günü itibariyle bağlanacak. Emeklilik adına işlemlerini tamamlayan SSK'li EYT'liler 17-26 Nisan günlerinde, BAĞ-KUR'lu vatandaşlar 25-28 Nisan günlerinde aylık alacak. Bununla birlikte, ayın 20'sinde aylık verilecek EYT'li vatandaşa 20 günlük fark ödemesi ile bir emekli aylığı ödemesi birlikte yapılacak.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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