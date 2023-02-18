EYT'lilere son dakika golü! Milyonlarca kişi hüsrana uğradı: Tam bitti derken hayaller yıkıldı!

Düzenlenen EYT TBMM'ye sunulmuştu. EYT yasalaşma esnasında deprem nedeniyle ara verildi. TBMM çalışmalara ara verdi. Peki açıldığında çalışmalara devam edilecek mi? EYT yasalaşacak mı? Vatandaşlar endişe içerisinde cevap beklemektedir. Tüm detaylar haberimizde. SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kanun hazırlığı bir çok çalışanı sevindirmişti. EYT çalışması yasalaşmak üzere Mecliste ele alınan konu oldu. Meclisten yasalaşmasını bekleyen milyonlarca çalışan şimdi ise geçerliliğini beklemektedir. EYT konusu mecliste ele alındığında iktidar milletvekilleri ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışma söz konusu oldu. Ardından EYT düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmesi çalışanları daha da umutlandırdı. Artık sadece yasalaşması gereken kanun haline gelmişti. Kahramanmaraş depremi ardından olağanüstü durum ilan edilerek Meclis çalışmalara ara verdi. En son yapılan komisyonun geçilmesi aşamasından sonra açıklamada bulunuldu. 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda tartışılıp, sürecin devamlılığı olacağı belirtilmişti. Fakat 6 Şubat da yaşanan deprem nedeniyle Meclis çalışmalara ara vermişti. Meclis sürecinin tamamlanması ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kanun yürürlüğe girecekti. Emeklilikte yaşa takılan bir çok çalışan emekli olma hakkı kazanacaktı. Meclisin ara vermesi EYT'nin iptal olması veyahut vazgeçilmesi anlamına gelmemektedir. Meclis açıldığı an itibariyle çalışmalara devam edecektir. Açıklama AK Parti Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan geldi. Deprem bölgelerine yardım amacıyla milletvekillerinin gönderildiğini belirterek şu sözlerle devam etti: “Bu sebeple TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. Meclis, 21 Şubat tarihinde saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir” açıklamasında bulundu.