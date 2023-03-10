EYT'lilere son dakika hüsranı! 1 milyona yakın kişi etkilenecek: İlk maaşlar rafa kalktı!

EYT'lilere son dakika hüsranı yaşanırken 1 milyona yakın kişi etkileneceği hakkında ilk maaşlar rafa kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren EYT yasası için 5 milyon kişi e devlet üzerinden başvuruda bulunmaya başladı. SGK personelinin yetersizliğinden kaynaklanan gündeme bomba gibi düşerken EYT'lilerin maaşlarının ne zaman yatırılacağı bilgisine karar verildi. Bakan Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde ilk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılacağı bilgisini verirken SGK cephesinden şaşırtan açıklama geldi. İlk etapta emekliliğe hak kazanacak olan 2 milyon 250 bin kişi için dilekçeler verildi. Mevcut personelle bunlardan belki 100 binin dosyası nisan ayında tamamlanırken 900 binden fazla EYT'linin dosyasının bir sonrası aylara kaldığı belirtildi.
Bahsi geçen EYT'li vatandaşın maaşları hakkında yetkili isimler 100 bin de Mayıs'ta bağlanmasıyla Haziran'a 800 bin kişiye devredeceği düşünülüyor. Milyonlarca vatandaşın gündeminde olan EYT için Nisan ayına gözler çevrilirken ilk maaşı için aylarca beklenen durumda kalacak olan vatandaş farklı yorumlar yapıldı.