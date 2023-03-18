EYT'lilere son dakika ödeme kapısı açıldı! 36 aylık toplu para ödemesi yapılacak: Siz de yararlanabilirsiniz!

Nisan'da EYT'de eski emekliye geri ödemesiz 9000 TL ödeme! 3 yıl ön ödemeli. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup, yaş şartı dışında emeklilik için tüm şartları sağlayan kişiler, Resmi Gazete'de yayımlanan EYT
Kanunu kapsamında emeklilik başvurusunda bulunmaya başladılar. EYT'liler başvuru heyecanını Mart'ta yaşasalar da ilk maaşlarını Nisan'da alıyorlar. Ancak EYT üyelerinin emekli olmasıyla birlikte bankaların faaliyetleri merak konusu oldu. Bankalar EYT’lilere özel kampanyalar düzenlemeye başladı. Peki reklam süreci nasıl işliyor? EYT’li banka promosyonu alıyor mu? İşte detaylar…
EYT'li ve eski emekliler Nisan ayını bekliyor. Milyonlarca insan emekli olurken, bankalar Nisan ayında hareket ediyor. Çünkü emekli sayısı arttıkça bankalar müşteri portföylerini genişletmek için yeni promosyon kampanyaları sunmaya başlıyor. EYT'liler Nisan ayından itibaren eski emeklilerle birlikte promosyon başvurusu yapabilecek. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? EYT sonrası promosyon süreci nasıl işliyor? Detaylar burada…
MAAŞ PROMOSYONU İÇİN BANKA SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Maaş promosyonu almak için banka seçimi yaparken hem eski emekliler hem de EYT'liler dikkatli olmalıdır. Peki nelere dikkat edilmeli? İşte maaş promosyonu için banka seçerken dikkat etmeniz gerekenler: - Banka seçimi yaparken başvuru yapmayı bildiğiniz, şubelere ulaşımın kolay olduğu ve ATM'sinin çok olduğu bankaları tercih etmelisiniz. - Promosyondan yararlanmanın tek şartı seçilen bankaya "3 yıllık maaşımı sizden alacağım" taahhüdünde bulunmaktır. Ancak bazı bankalar yüksek teklif tutarları için ek koşullar koymaktadır. Sadece maaşlı çalışanlara yüksek ücret ödeyen bankalar olduğu gibi, kredi
kartı alanlara ve harcama yapanlara indirim ekleyerek otomatik fatura ödemesi yapan bankalar da var. Bu nedenle karar verirken bankanın belirtilen tutarı hangi koşullarda vereceğini iyi değerlendirin. - Ödemeyi aldığınız bankadan kredi kartı almanıza gerek yoktur. - Bankalar emekli maaşı müşterilerine özel faizli kredi imkanı sunuyor. Ancak bu kampanyalar aracılığıyla kredi kullanan müşteriler, daha büyük kampanyalardan yararlanmak için banka değiştirmek istediklerinde zorluklarla karşılaşabilmektedirler. Bunu da göz önünde bulundurun. - İstenilen banka teklif tutarına ek olarak havale EFT, kredi kartı ödeme gibi çek uygulamaları, ücretli ücretsiz uygulamaları araştırmayı unutmayın.
PROMOSYON MİKTARI 9.000 TL'YE KADAR YÜKSELİYOR
Tabii emekliler 3 yıllık sözleşme için bankaların ne kadar ödediğini merak ediyor. Promosyon numaralarıyla ilgili bildirimler yavaş yavaş gelmeye başladı. Bankalar yeni rakamlarını nisan ayında hem EYT'lilere hem de emeklilere sunmaya başlayacak. Ancak şu anda promosyon ücretleri 9.000 TL'ye çıktı. Finansbank özellikle Mart ayında EYT üyelerine yönelik kampanyasına başlamıştır. 3 yıl burada kalmayı taahhüt eden emekli ve EYT’liler için en az 9000 TL promosyonla bu sayı daha da artacaktır. Diğer bankaların bu konudaki hareketleri mart ayı sonunda sizler için netleşecektir. Ancak uzmanlara göre beklenen en düşük promosyon 15.000 TL oldu.