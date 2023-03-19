EYT'lilere talih kuşu kondu! Yüksek maaş ve bayram ikramiyesine ek ödenecek: Tam 10.000 TL!

2 milyondan fazla vatandaşımız EYT'den yararlanabilecek. Bankalar EYT çalışanlar için promosyon ödemesinde bulunacak. O banka promosyon ödemesi için 10.000 TL vereceğini belirtti. Hangi banka promosyon ödemesinde 10.000 TL ödeyecek? Tüm detaylar haberimizde.
EYT PROMOSYON ÖDEMESİ 10.000 TL!EYT'liler için bankalar promosyon ödemelerini açıkladı. Ödemeler 10.000 TL'ye kadar yükseldi. 2 milyon vatandaş EYT ile emekli olma hakkı kazanacak. ING Bank EYT'li vatandaşlar için promosyon ödemesi açıklamasında bulundu. ING Bank 10.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sundu.
EYT ile emekli olup emekli maaşlarını ING Bank'a taşıyanlar 8.500 TL promosyon ödemesinden faydalanacak. Otomatik fatura talimatı veren kişilere ise ek 1500 TL ödenecek. Bundan faydalanmak için 3 yıl aynı bankada kalma talimatı verilmesi gerekmektedir. EYT ile emeklilik başvurusu kabul edilenlerin nisan ayında ödemeleri gerçekleştirilecek. ING Bank'tan almanız halinde ilk maaşın ardından 3 iş gününde promosyon ödemeleri hesaplara yatırılacak. Bu sadece yeni emekli olanlar için değildir. ING Bank'a maaş hesaplarını taşıyan emeklilere de bu ödeme yapılacaktır. 500 TL ve altında emekli aylığı alanlara 5.100 TL 500- 7500 TL emekli maaşı alanlara 5.950 TL 500-10.000 TL alan kişilere 7650 TL 10000 TL ve üzeri alan emeklilere 8.500 TL promosyon ödemesinde bulunulacak. ING Bank promosyon ödemesinden yararlanmak için başvurular e-devlet üzerinden yapılabilir. Ya da banka şubelerine giderek maaş taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yeni emekli olacak vatandaşlar 15 Mayıs 2023 tarihine kadar verecekleri ilk fatura ödeme talimatı için 500 TL , ikinci ödeme talimatında 500 TL, üçüncü talimatta 500 TL olarak toplamda 1500 TL ek olarak ödenmektedir.