EYT'lilere tek seferlik avans ödemesi! Listedeki şartları taşıyanlara özel tam 6.600 TL ödenecek!

EYT yasasıyla birlikte emekli olma hakkı kazanan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Peki kimler 6 bin 600 TL ödeme alacak? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYT İLE EMEKLİ OLANLARA 6 BİN 600 TL ÖDEMEEYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın emekli olması bekleniyor. SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların fiziki başvurusunun zorunlu olmadığı ve e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuruların oluşturulabileceği de bildirildi. EYT yasası kapsamında şartları taşımayan vatandaşlar da şartları yerine getirdikten sonra emekli olma hakkı kazanacak. Emekli olma hakkı kazanan ama çalışmaya devam etmek isteyen vatandaşların SGK'ya bildiri yaptıktan sonra çalışma şansı olacak. SGK ve Bağ Kur'lu vatandaşlar hem kurumdan maaş alabilecek hem de maaşlarını lamaya devam edecek. Maaşlar 1 Nisan tarihi itibariyle hesaplanarak yatırılmaya başlanacak. Memur olarak görev yapan vatandaşlar çalışmaya devam ederse emekli maaşı alamayacak. EYT kapsamında olan ancak prim ve süre şartını tamamlamayan vatandaşlar şartları yerine getirdikten sonra emekli olma hakkı kazanacak. İş veren kıdem tazminat desteği ayrıntılarının da yakın zamanda paylaşılması bekleniyor. Kıdem desteğinde 6 ay ödemesiz, 3 sene vade seçenekleri sunulacak.
Gelen son haberlere göre Mart ayında 2 milyona yakın vatandaşın emekli olması bekleniyor. Emekli başvurusu yapan sigortalıların çalıştığı illerde emeklilik durumları sonuçlanıyor. Hizmet dökümleri ile ilgili bütün belgelerin de sisteme yüklendiği biliniyor. EYT yasasının yürürlüğe girdiği günden itibaren SGK personelinin yoğun şekilde çalıştığı ancak yine de yetişmenin çok zor olduğu öğrenildi. Başvuru yapan vatandaşların maaş ödemelerinin Nisan ayında başlaması, Nisan ayına yetişmeyen vatandaşların da Mayıs ayında toplu şekilde ödeme alması bekleniyor. 14 Mayıs tarihinde olması kesinleşen seçimler sonrasında EYT'li vatandaşa toplu bir ödeme yapılması da beklentiler arasında. Emekli maaşları 90 gün içinde ödenmezse SGK maaş alma hakkı olan vatandaşlara başvuru yapmaları halinde emekli maaşları mahsup edilerek avans ödemesi yapıyor. Avans ödemeleri asgari ücretin üç katı olarak yani güncel olarak 25 bin 523 TL olarak hesaplanıyor. Avans ödemelerinin fazla olan kısımları her ay 4'te 1 oranında kesilip mahsup edilmiş oluyor. Yönetmeliğe göre maaşın 90 gün içinde ödenmemesi durumunda kanuın kapsamında hak edilen alacakların süre içinde ödenememesi halinde avans verilmesine karar veriliyor. Tahminlere göre 90 gün sürenin kısaltılması da bazen söz konusu olabiliyor. 90 günlük sürenin kaldırılması ve 30 güne çekilmesi de tahminler arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL olmasıyla birlikte avans ödemeleri de 5 bin 500 TL üzerinden hesaplanıyor. İlk ay için avans ödemelerine bayram ikramiyeleri de dahil edilirse vatandaşaa 6 bin 600 TL ödeme yaplıyor. Avans ödemesinden faydalanabilmek için vatandaşın yazılı olarak başvuru yapması gerekiyor. Emeklilik işlemleri tamamlanmayan vatandaşın avans ödemesi alması da mümkün olacak.