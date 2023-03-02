EYT'lileri baştan çıkartan detay! O tarihte maaşı çift çift alacaklar!

EYT’LİLERE ÇİFTE MAAŞ MÜJDESİ!
Yıllardır emeklilik hayali kuran EYT’liler çifte bayram edecek. Nisanda EYT’lilere çifte maaş yatırılacak. Türkiye’de 2 buçuk milyon kişi EYT’den emekli oluyor. EYT
düzenlemesi mecliste kabul edildi. 1999 Eylül 8 öncesinde sigorta girişi olan kişiler artık emekli olacak. Uzun süre gündemde olan EYT düzenlemesi merak edilen bir konu olmuştu. Emeklilik için prim gün sayısı ve yaş şartı aranmayacağı açıklandı. EYTlilerin büyük bir kısmı da emeklilik hak edecek.
Yapılan düzenlemeye göre EYTlilerin ememklilik hak kazanmaları için işe başlama tarihleri çok önemli. Kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresşni dolduranlar emekli olabilecek. Emekli olduktan sonra ise iş hayatına devam etmek isteyenler için de düzenlemede yer var. aynı iş yerinde 10 gün içinde işe başlanması durumunda yüzde 5 sosyal güvenlik destek priminde indirim yapılacağı ifade edildi. Yapılan EYT düzenlemesi ile birlikte EYTlilerin emeklilik hakkı elde edebilmeleri için prim gün şartı ve yaş şartı kaldırılmış oldu. Bu duruma göre de bir çok EYT’li emeklilik hakkından yararlanmaya hak kazanacak.
EYT’LİLER NE ZAMAN MAAŞLARINI ALACAK ?
EYT yasası kabul edildi. Ama yaşanan depremlerden sonra meclisin 3 haftalık bir araya girmesi EYT düzenlemesini ve EYT lilerin emekli maaşlarının ödenmesini de geciktirmiş oldu. Buna göre emeklilik dilekçesi veren EYTliler dilekçe verildikten sonraki ay ödemeleri almaya başlayabilirler. Yasa da bunu söylüyor. Buna göre mart ayı içerinde dilekçesini veren EYT’liler 1 Nisan itibari ile maaşı bağlanmış olacak. Ödemeler de nisan ayı içerisinde başlamış olacak.
EYT’LILERE BAYRAM İKRAMIYESI ÖDENECEK MI ?
Türkiye’de emeklilere her yıl dini bayramlar olan Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi ödeniyor. EYT’liler de nisan itibari ile emekli sayılacağı için en çok merak edilen konulardan biri EYT lilerin de emekli ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağı. Bu konu da da araştırılmalarımıza göre Ramazan Bayramı 21 Nisan 2023 te olduğu için mart ayı içerinde dilekçesini veren EYTliler bayram ikramiyesinden de yararlanabilecek. Ayrıca bu ödeme kurban bayramında da yapılıyor. Üstelik her yıl belli oranda zam yapılan bayram ikramiyelerine bu yıl da zam yapılması bekleniyor. Emeklilerin ve EYTlilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ise ne kadar olacağı en çok merak edilen konular arasında önemini korumaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak resmi kaynaklardan açıklamalar gelince bu konu hakkında da gerekli bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.