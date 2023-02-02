EYT'lileri büyük bir sürpriz bekliyor! O banka 12.500 TL promosyonu tak diye ödeyecek: İşte beklenen o tarih

Mart 2023'te yeni emekli olacaklara özel olarak 12.500 TL'lik bir promosyon ödenecek. Bankalar, bu ödemeleri gerçekleştirecek ve Meclis tarafından onaylanmasının ardından ilk emekli maaşı tarihi belirlenecektir. Milyonlarca kişiye hitap eden bu ödemeler, emekli olanlar için büyük bir müjde olarak karşımıza çıkmaktadır.
EYT'LİLERI MART 2023'TE 12.500 EMEKLİ PROMOSYONU BEKLİYOR! HANGİ BANKA EYT'YE YÜKSEK ÖDEME YAPACAK?Meclis tarafından onaylanmış olan EYT düzenlemesi ile birlikte 2 milyondan fazla emekli adayı hali hazırda verilen promosyonların yanı sıra EYT'lilerin de yakında promosyon almaya hak kazanacak. Mart 2023 tarihinden itibaren bu düzenlemeyle alakalı ilk ödemeler ise, Şubat ayında Meclis'ten geçmesi planlanan kanuna göre bir ay sonra hesaplara yatacak. Bu süreçte EYT'lilere ne kadar promosyon ödemesi yapılacağı halen belirsiz.
EYT'LİYE REKOR PROMOSYON!Milyonlarca EYT'li vatandaşın emekli olduğu 2023 Mart'tan itibaren, banka işlemlerinde komisyonların alınmayacağı ve para çekim limitlerinin artacağı gibi avantajlar da sunulacak. Bunun yanı sıra, emekli olan EYT'lilere yüksek promosyonlar ödenecek. En düşük 5000 TL, en yüksek 12.500 TL olmak üzere bu promosyonlar hesaplara yatırılacak. Bu haber EYT'li vatandaşlar açısından sevinç verici bir gelişme olarak karşılanıyor. DÜZENLEME NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK?
Ekonomist Muhammet Bayram tarafından ortaya konulan beklentilere göre, Emekli Yönetmeliği (EYT) ile ilgili olası emekli promosyonlarının netleşeceği Şubat ayı içerisinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Ayrıca, EYT'nin maaşa etkisinin de Mart ayında uygulanması planlanıyor. Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.