EYT'lileri promosyon heyecanı bastı! İşte bankaların vereceği yeni rakamlar

EYT TBMM'den onay aldı!
Emeklilik kurallarını içeren yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylanarak EYT'nin kabul sürecinin üçüncü aşaması tamamlandı.
EYT'liler ilk maaşlarını Mart'ta alacak!Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de ilk maaşını ne zaman alacağına ilişkin açıklama yaptı. Akbaşoğlu, "EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını mart ayında alacaklar" dedi.
EYT temsilcileri banka yardımı alabilir mi?
Yeni emekliler, ilk maaş çekini aldıkları banka veya başka bir banka ile sözleşme imzalayarak üç yıllık bir taahhüt dönemine başlayabilirler. EYT emeklileri de aynı koşullar altında emekliliğe terfi ettirilebilir.
20.000 TL EYT Reklam AlacaklarıBankalar, emeklileri bankaya çekmek için daha fazla fonlama rakamı toplayabilir. Bu konuda özel banka emeklilik destek ödemelerinin 20.000 TL'yi bulabileceği iddia ediliyor. EYT üyeleri, SGK'ya en fazla fon sağlayan kurumu seçebilirler.
Tavan aşağı iniyor!Show Haber'de yayınlanan habere göre EYT düzenlemesi 2 milyonu aşkın vatandaşa emekli olma fırsatı verdi. Banka, emekli maaşı destek ödemesini 10.000 TL'ye yükseltti. EYT'de maksimum fiyatın 20.000'e ulaşması beklenen banka promosyonu ile güncellendi. Bankalar 7.500 ile 15.000 TL arasında reklam ödemesine izin vermektedir. EYT banka promosyonu maksimum fiyatı 15.000 TL'ye çıkarıyor.
Banka seçimi yapılırEYT yönetmeliği kapsamında emekli aylığı almaya hak kazanan vatandaşlar, emekli olduklarında ilk ödemelerini almak için e-devlet veya SGK'dan banka ve şubeyi tercih edebilirler. Dolayısıyla EYT üyesinin emekli maaşı dilediği bankaya yatırılacaktır.
Üç yıllık bir taahhütle terfi almakKamu ve özel bankalar ise emeklilere üç yıllık sözleşme kapsamında kendi şubelerinden maaş almaları halinde yaş nafakası ödemesi yapıyor.
EYT Banka promosyonu ne zaman başlar?EYT yasasının yürürlüğe girmesinden sonra ilk maaşını alan emekliler en az üç gün beklemek zorunda kalacak. EYT Bank sübvansiyonunun ne zaman ödeneceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Süresi dolmuş kamu ve özel bankalar için devam eden promosyon ödemeleri Ziraat Bankası Ziraat Bankası aracılığıyla SGK (Emekli Fon, SSK, Bağ-Kur)'dan emekli maaşı alan müşteriler için.
3.500 TL altındaki emekliler için 3.000 TL;
3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3.500 TL;
7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.500 TL;
10.000TL ve üzeri emeklilere 3 yıl için 5.000TL.
Halk Bankası aracılığıyla emekli maaşı alan kişiler;
3.500 TL altındaki emekliler için 3.000 TL;
3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3.500 TL;
7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.500 TL;
10.000 TL'nin üzerinde emekli maaşı alanlara üç yılda 5.000 TL avans ödemesi yapılacak.
Vakıf BankasıEmekli maaşını Vakıfbank'tan alan emekliler.
Yıllık maaşın miktarı bir aya eşittir.
3.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL (3.500 TL hariç),
3.500-7.500 TL (7.500 TL hariç): 3 yılda toplam 3.500 TL, 7.500-10.000 TL (10.000 TL hariç): 3 yılda toplam 4.500 TL,
10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl peşin olmak üzere toplam 5.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
Akbank1 Ocak - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank'a devrederek bankadan üç yıl emekli maaşı almayı taahhüt eden kişi en fazla 7.000 TL alacak. Kârınızı Akbank'a aktarın ve alın. Banka maaşları 3 yıl Ocak 2023'e kadar 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatlarından faydalanabilir. 3.499 TL maaş için 0 - 3.000 TL, 3.500 TL maaş için 3.500 TL - 7.499 TL,
9.999 pense için 7.500 TL - 4.500 TL,
10.000 TL üzeri maaşlar için 5.000 TL SGK tutarında banka promosyon ödemesi yapılacaktır.
BBVA Garantisi3.500 TL'ye kadar Garanti BBVA, 3.600 TL,
3.500-7.500 TL arası emekliler için 4.200 TL;
7.500 ile 10.000 TL arasındaki emekliler için 5.400 TL;
10.000 TL ve üzeri emeklilere 6.000 TL nakit promosyon ödeneği verilecektir.
Kampanyadan 1 Şubat 2023 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında üç yıl süreyle Garanti BBVA'dan gelir veya emekli maaşı almayı taahhüt eden emekliler faydalanabilir.
Deniz BankasıEYT üyeleri için 7.500 TL'ye kadar reklam gideri fatura siparişine ek olarak ödenecektir.
EYT üyelerine özel 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatlarından yararlanmak için lütfen 0850 222 0 800 numaralı iletişim merkezimizi arayarak bankadan 3 yıl maaş almayı taahhüt ederek kampanyaya katılın. emir. Standart Promosyon Teklifi: 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında emekli maaşını Denizbank'a devreden emekliler için geçerlidir. EYT Üyelerine 7.500 TL'ye Varan Promosyon: 1 Şubat 2023 tarihinden sonra maaşı Denizbank'a geçen emekli müşterilerimiz için geçerlidir.
IngEmekli maaşını ING'den almaya başlayan emekliler, 7.500 TL'ye kadar ek koşulsuz nakit avans fırsatına hak kazanıyor.
toplam aylık gelir/aylık tutar,
3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) 4.500 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) 5.250 TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) 6.750 TL
10.000 TL ve üzeri için 7.500 TL nakit havale alacaksınız.
Kampanyadan 3 yıldır emeklilik planımıza dahil olan ve nakdi destek alan mevcut ve yeni emeklilik müşterilerimiz faydalanabilir.
Türkiye İş BankasıSübvansiyon tutarı, ödemesi aracılık edilen ve ödemeleri üç yıl boyunca nakit olarak yapılan tüm aylıklar için aylık eşdeğer tutar üzerinden (mevduat ve varsa bakım kesintileri düşülerek) aşağıdaki oranlarda hesaplanır: Yapılır.
Maaş aralığı 3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) 6.750 TL
10.000 TL üzeri 7.500 TL banka kampanyasından yararlanabilirsiniz.
Yapıkredi1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında 3 yıl süreyle Yapı Kredi'den SGK emekli maaşı almayı taahhüt eden müşteriler, 7.500 TL'ye varan nakit ile emeklilik bankası promosyon fırsatından yararlanabilecekler.
Promosyon sözleşmesini imzaladıktan sonra ek şart yoktur. 3.499 TL'ye kadar aylık net kâr ile 4.200 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arası 4.900 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arası 6.300 TL, 10.000 TL üzeri 7.000 TL nakit promosyon ödenecek.
Türk finansı
Türkiye finans üzerinden SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur emekli maaşı alan veya almak isteyen tüm müşterilerimiz, bankamız aracılığıyla 36 aylık maaş zammı başvurusu yaptıklarında kampanyaya başvururlar. 3.499 TL'ye kadar ve 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar Kuveyttürk üzerinden SGK emekli maaşı (Emekli-Fonds, SGK, BAĞ-KUR) alan ve kampanyaya başvuran tüm müşterilerimize.
3.500 TL – 7.499 TL ile 5.000 TL arasında emekli maaşı alan kişi
7.500 TL'den 9.999 TL'ye, 6.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar
Maaşınız 10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL'ye kadar terfi ödülü alırsınız. Kuveyt Türk
3.500TL'ye kadar emekliler için 3.600TL (3.500TL hariç);
3.500 TL ile 7.500 TL arasındaki emekliler için 4.200 TL (7.500 TL hariç);
7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki emekliler için 5.400 TL (10.000 TL hariç);
10.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 6.000 TL reklam gideri ödenecek.
*Banka yönlendirme ücretleri 29 Ocak 2023 tarihli verileri içerir. Bankalar, EST detayları açıklandıktan sonra yönlendirme ücretlerini artırabilir. Güncel rakamlar bankanın web sitesinde bulunabilir.
Bank ödemeleri 02/04/2023 verilerini içerir. EYT detayları açıklandıktan sonra bankalar reklam oranlarını artırabilir. Bankaların başvuru detaylarını güncellemesi bekleniyor. Güncel rakamlar ve tarihler bankanın internet sitesinde bulunabilir.