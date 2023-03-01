Finans
01 Mart 2023 - 15:30

EYT'lileri sevinçten dört köşe eden haber! Tüm ödemelere ek 7500 TL daha destek geliyor

Denizbank'tan EYT Emeklilik Kampanyasına 7.500 TL Destek

Finans
01 Mart 2023 - 15:30
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EYT'lileri sevinçten dört köşe eden haber! Tüm ödemelere ek 7500 TL daha destek geliyor


EYT emeklilerine özel promosyon kampanyası başlatan Denizbank, kampanya kapsamında 7.500 TL nakit ödeme sunuyor. Kampanya kapsamında Denizbank, bankaya taahhüt veren EYT'lilere alacakları emekli maaşı için yüksek promosyonlar ödeyecek. 

Emekliler için Promosyon Kampanyaları

Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan promosyonları ele almasıyla emekli banka müşterilerine yönelik avantajlar artmaya başladı. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme öncesinde promosyon tutarları artmaya başladı.



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Denizbank Yeni Promosyon Tutarlarını Açıkladı

Denizbank'ın yeni kampanyası kapsamında aşağıdaki promosyon tutarları şu şekilde;

3.500 TL altı 3.000 TL maaş ve 1.500 TL otomatik fatura ödeme talimatı olmak üzere toplam 4.500 TL 

3.500 TL ile 7.500 TL arası 3.500 TL ve 1.750 TL ek olmak üzere toplam 5.250 TL 

7.500 TL ile 10.000 TL arası 4.500 TL  ve 2.250 TL ek olmak üzere toplam 6.750 TL 

10.000 TL ve üzeri olanlar 5.000 TL ve 2.500 TL ek olmak üzere toplam 7.500 TL 

Başvuru Süreci

Denizbank'ta Şubat ayında başlayan kampanyaya başvurular fiziki şubeler ve dijital şubelerin yanı sıra e-Devlet üzerinden de alınıyor. Alacakları emekli maaşı için bankaya taahhütte bulunanlardan 3 yıl boyunca maaş taahhüdü istenecek. Maaş taahhüdünün yanı sıra 1 adet fatura ödeme talimatı verenler promosyon ödemesi de alacak.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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