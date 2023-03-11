EYT'lileri şoke eden maaş açıklaması! Milyonların hayalleri suya düştü. EYT yasasının yasalaşma ve meclis onayından geçmesi ile birlikte 2 milyon 250 bin kişinin beklediği maaş haberleri geldi.
Mart ayında yapılan başvurularda ilk ödemeler nisan ayında yapılacak. Eğer nisan ayına yetiştirilemezse ödemeler mayıs ayında yapılacak. Yapılacak emekli ödemelerinde bayram ikramiyeleri ve diğer zamlardan da yararlanabilecekler. Örneğin temmuz ayında ödenecek maaşlarda emekli enflasyon artış zamlarından yararlanabilecekler. İşte yapılacak ödemelere ilişkin diğer detaylar...
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİNDE ŞOK DETAYLARNihayet milyonlarca kişinin beklediği EYT yasası meclisten geçti ve Cumhurbaşkanının imzası ile resmi gazetede yayınlandı. Şimdi sırada başvurular var. Bu günü bekleyen EYT'den yararlanacak milyonlarca kişi başvurulara başladı. E devlet üzerinden ve SGK üzerinden yapılan başvurularda bir detay daha var.
Maaşların ne zaman ödeneceği konusunda vatandaşların kafasında soru işaretleri var. Açıklananlara göre ilk maaşlar nisan ayında ödenecek ancak eğer yetişemezse mayıs ayına sarkacak. Mayıs ayında çift ödeme ve bayram ikramiyeleri ile birlikte milyonlarca emekli ödemelerini alabilecek. Temmuz ayında yapılacak ödemelerde de emekli enflasyon zam oranlarını alacaklar. Milyonlarca EYT'li nisan ayında yatırılması beklenen maaşların ileri bir tarihte yatırılacağı ihtimali ile üzüldü. İlk maaşlarını hevesle bekleyen EYT'lilerde tepki nidaları gelmeye başlandı. Sürece ilişkin neler olacağı önümüzdeki süreçte belli olacak. Deprem felaketi nedeniyle de ödemelerin mayıs ayında yapılma ihtimali de bir hayli yüksek.