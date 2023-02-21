EYT'lileri yıkan haber! Hayaller o tarihe kaldı: İlk maaşı bekleyenlere soğuk duş!

Türkiye'yi sarsan depremin ardından Meclis'in çalışmalarına ara vermesi, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için beklenen düzenlemenin gecikmesine neden oldu. İlk planda Meclis'in 21 Şubat'ta çalışmalarına başlaması öngörülürken, EYT'lileri üzecek şekilde bu tarih 28 Şubat'a çekildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, milletvekillerinin çoğunun deprem bölgesinde olması nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı. Sonuç olarak, EYT'liler için planlar yeniden değişti, birçok kişi şimdi ilk maaşların ne zaman ödeneceğini sorguluyor.
EYT'lilerin İlk Maaşı Ne Zaman Ödenecek?
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayında ilk emekli maaşlarını almayı bekleyen EYT'liler, şimdi Mayıs ya da Haziran ayına kadar beklemek zorunda kalacak. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.