GÜNDEM
01 Mart 2023 - 21:15

EYT'lileri yıkan haber! İlk maaşlar bu kez o engele takıldı: İşte beklenen tarih

Güncel EYT haberlerine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, deprem nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yarın EYT gündemi ile başlayacak. EYT yasa teklifi görüşmelerinin yarın tamamlanması ve aynı gün içinde yasalaşması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR'luların hemen emekli olabileceği tahmin edilirken, Emekli Sandığı'nda olanların ise yüzde 25'inin emekli olabileceği belirtiliyor. Yüz binlerce kişinin emeklilik dilekçesi vermesi nedeniyle aylık bağlama işlemlerinin uzaması bekleniyor.

GÜNDEM
01 Mart 2023 - 21:15
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EYT'lileri yıkan haber! İlk maaşlar bu kez o engele takıldı: İşte beklenen tarih
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Son dakika haberlerine göre, Meclis'in deprem nedeniyle kapalı kalmasının ardından yeniden faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenleme Genel Kurul gündemine gelecek. Bu düzenleme kapsamında, EYT şartlarını taşıyanların emeklilik haklarının tanınması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR'lu emeklilerin hemen emekli olması, Emekli Sandığı'nda olanların ise yüzde 25'inin emekli olması tahmin ediliyor. Ancak yüz binlerce kişinin emeklilik dilekçesi vermesi nedeniyle aylık bağlama işlemlerinin uzayabileceği belirtiliyor. "EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusuna da yanıt bulundu.

EYT SON DURUM: EYT'DE İLK MAAŞ BU KEZ DE ‘OTOMASYON’A TAKILACAK! İŞLEMLER SARKABİLİR: SSK VE BAĞ-KUR’UN TAMAMI, EMEKLİ SANDIĞI’NIN YÜZDE 25’İ…

Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, EYT yasası bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilirse, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren koşulları sağlayan kişiler emeklilik dilekçesi verebilecekler. 5510 Sayılı Kanun'a göre, SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) kapsamındaki kişilerden emekli aylığı almaya hak kazananlar, emeklilik dilekçesi verdikleri tarihten sonraki ay başından itibaren aylık bağlanacaklar. Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki kişilerden hala görevde olanların aylıkları ise, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiği kesildiği tarihi takip eden ay başından başlatılacak.



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DİLEKÇEYİ İZLEYEN AY BAŞINDAN İTİBAREN SÜREÇ BAŞLAYACAK

SSK veya BAĞ-KUR gibi bir statüde çalışmadan önce memuriyetten istifa, ihraç veya başka bir şekilde ayrılmış olanlar, emeklilik koşullarını sağladıkları takdirde emeklilik dilekçesi verdikleri tarihi izleyen ay başından itibaren aylık bağlanacaklar. Örneğin, mart ayı içinde emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren bağlanacak. Ancak, emeklilik koşullarını henüz tamamlamamış olanlar, koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçeyi takip eden ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.

EYT’DE İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ NE OLACAK?

Mart ayında emeklilik dilekçesi verenlerin aylık bağlama süresi normalde iki hafta içinde sonuçlandırılıyor. Ancak, SGK'nın 2021 yılı verilerine göre ortalama aylık bağlama süresi SSK'da 15.35 gün, BAĞ-KUR'da 13.56 gün ve Emekli Sandığı'nda 11.53 gün olarak gerçekleşti. EYT teklifinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda ise SSK'dan 1 milyon 661 bin, BAĞ-KUR'dan 88 bin 626, Emekli Sandığı'ndan ise 496 bin kişinin emeklilik koşullarını yerine getirdiği belirtildi. Bu kişilerden SSK ve BAĞ-KUR'luların tamamına yakını ile Emekli Sandığı'na tabi olanların yüzde 25'inin hemen emekli olması bekleniyor.

FİZİKİ İNCELEME SONRASI İLK AYLIK BAĞLANACAK

Mart ayında binlerce insanın emeklilik dilekçesi vermesi durumunda, aylık bağlama işlemlerinin normalden uzun sürebileceği söyleniyor. Bunun nedeni, otomasyona rağmen emeklilik dilekçesi veren kişilerin dosyalarının fiziksel olarak incelenmesi gerektiği ve bu işlemin zaman almasıdır. Ancak, emeklilik dilekçesi veren kişilerin aylıkları, ne zaman bağlanırsa bağlansın, 1 Nisan tarihinden itibaren ödenir. Bu nedenle, aylık bağlama işlemlerinde yaşanabilecek gecikmeler, aylık ödeme tarihlerini etkilemeyecektir.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE ALACAKLAR

Kanunlarımıza göre, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emekli vatandaşlara 1.100 türk lirası bayram ikramiyesi ödenmektedir. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihine denk geldiğinden, Mart ayında emeklilik başvurusu yapanlar da Nisan ayında 1.100 türk lirası olan bayram ikramiyesini almaya hak kazanacaklar.

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