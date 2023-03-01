Son dakika haberlerine göre, Meclis'in deprem nedeniyle kapalı kalmasının ardından yeniden faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenleme Genel Kurul gündemine gelecek. Bu düzenleme kapsamında, EYT şartlarını taşıyanların emeklilik haklarının tanınması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR'lu emeklilerin hemen emekli olması, Emekli Sandığı'nda olanların ise yüzde 25'inin emekli olması tahmin ediliyor. Ancak yüz binlerce kişinin emeklilik dilekçesi vermesi nedeniyle aylık bağlama işlemlerinin uzayabileceği belirtiliyor. "EYT ilk maaş ne zaman yatacak?" sorusuna da yanıt bulundu.
GÜNDEM
01 Mart 2023 - 21:15
EYT'lileri yıkan haber! İlk maaşlar bu kez o engele takıldı: İşte beklenen tarih
Güncel EYT haberlerine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, deprem nedeniyle ara verdiği çalışmalarına yarın EYT gündemi ile başlayacak. EYT yasa teklifi görüşmelerinin yarın tamamlanması ve aynı gün içinde yasalaşması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR'luların hemen emekli olabileceği tahmin edilirken, Emekli Sandığı'nda olanların ise yüzde 25'inin emekli olabileceği belirtiliyor. Yüz binlerce kişinin emeklilik dilekçesi vermesi nedeniyle aylık bağlama işlemlerinin uzaması bekleniyor.
GÜNDEM
01 Mart 2023 - 21:15
TAKİP ET
FİZİKİ İNCELEME SONRASI İLK AYLIK BAĞLANACAK Mart ayında binlerce insanın emeklilik dilekçesi vermesi durumunda, aylık bağlama işlemlerinin normalden uzun sürebileceği söyleniyor. Bunun nedeni, otomasyona rağmen emeklilik dilekçesi veren kişilerin dosyalarının fiziksel olarak incelenmesi gerektiği ve bu işlemin zaman almasıdır. Ancak, emeklilik dilekçesi veren kişilerin aylıkları, ne zaman bağlanırsa bağlansın, 1 Nisan tarihinden itibaren ödenir. Bu nedenle, aylık bağlama işlemlerinde yaşanabilecek gecikmeler, aylık ödeme tarihlerini etkilemeyecektir.
FİZİKİ İNCELEME SONRASI İLK AYLIK BAĞLANACAK Mart ayında binlerce insanın emeklilik dilekçesi vermesi durumunda, aylık bağlama işlemlerinin normalden uzun sürebileceği söyleniyor. Bunun nedeni, otomasyona rağmen emeklilik dilekçesi veren kişilerin dosyalarının fiziksel olarak incelenmesi gerektiği ve bu işlemin zaman almasıdır. Ancak, emeklilik dilekçesi veren kişilerin aylıkları, ne zaman bağlanırsa bağlansın, 1 Nisan tarihinden itibaren ödenir. Bu nedenle, aylık bağlama işlemlerinde yaşanabilecek gecikmeler, aylık ödeme tarihlerini etkilemeyecektir.
EDİTÖR