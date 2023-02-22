GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 15:06

EYT'lilerin başından aşağı kaynar sular döküldü! Emeklilik ve ilk maaş o tarihe kaldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan deprem felaketi sonrasında mecliste yer alan çalışmalar bir süre durmuştu. Peki EYT'li vatandaşları üzen haber ne oldu? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 15:06
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EYT'lilerin başından aşağı kaynar sular döküldü! Emeklilik ve ilk maaş o tarihe kaldı
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EYT yasası bekleyen vatandaşları üzecek haber geldi. Deprem felaketi sonrasında mecliste EYT yasası ile ilgili çalışmalar bir süreliğine durdu. Peki EYT ile emekli olmayan vatandaşlar için son gelişmeler nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYT YASASI İLE İLGİLİ ÜZÜCÜ GELİŞMELER

EYT yasası çalışmalarına ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında ara verilmişti. Deprem sonrasında meclis çalışmalarının 21 Şubat tarihinde devam etmesi beklenirken iddialara göre EYT yasası 1 sene ertelendi ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kararını değiştirmeyeceği de öğrenildi. 



TBMM EYT Yasası Çalışmaları

Meclis çalışmalarının Şubat ayı sonuna kadar ertelenmesiyle birlikte EYT yasasının da Mart ayında tekrar gündeme gelmesi bekleniyor. Mart ayında EYT yasasının son hali vatandaşla paylaşılmış olacak. Normal şartlarda Şubat ayında emekli olacak EYT'li vatandaşlar Mart ayında ilk emekli maaşlarını alacaktı ancak durum böyle olduğu için Mart ayında emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar Nisan ayında ilk emekli maaşlarını alacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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