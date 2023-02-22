EYT'lilerin başından aşağı kaynar sular döküldü! Emeklilik ve ilk maaş o tarihe kaldı

EYT yasası bekleyen vatandaşları üzecek haber geldi. Deprem felaketi sonrasında mecliste EYT yasası ile ilgili çalışmalar bir süreliğine durdu. Peki EYT ile emekli olmayan vatandaşlar için son gelişmeler nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYT YASASI İLE İLGİLİ ÜZÜCÜ GELİŞMELEREYT yasası çalışmalarına ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında ara verilmişti. Deprem sonrasında meclis çalışmalarının 21 Şubat tarihinde devam etmesi beklenirken iddialara göre EYT yasası 1 sene ertelendi ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kararını değiştirmeyeceği de öğrenildi.
Meclis çalışmalarının Şubat ayı sonuna kadar ertelenmesiyle birlikte EYT yasasının da Mart ayında tekrar gündeme gelmesi bekleniyor. Mart ayında EYT yasasının son hali vatandaşla paylaşılmış olacak. Normal şartlarda Şubat ayında emekli olacak EYT'li vatandaşlar Mart ayında ilk emekli maaşlarını alacaktı ancak durum böyle olduğu için Mart ayında emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar Nisan ayında ilk emekli maaşlarını alacak.