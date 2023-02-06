EKONOMİ
06 Şubat 2023 - 12:30

EYT'lilerin beklediği haber tez geldi: 4A 4B 4C emeklileri bu maaşı alacak!

Emeklilik çağındaki milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi için bekleyiş nihayet sona erdi. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, düzenlemenin bu hafta TBMM Genel Kurulu'ndan geçeceğini açıkladı. Aydemir ayrıca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanların aylık maaşlarını da açıkladı.

EKONOMİ
06 Şubat 2023 - 12:30
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EYT'lilerin beklediği haber tez geldi: 4A 4B 4C emeklileri bu maaşı alacak!
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Meclis Plan Bütçe Komisyonu, erken emeklilik (EYT) yasa teklifini onayladı. Teklif 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak. İlk aşamada 2,2 milyon kişinin emekli olacağı EYT'liler için ilk maaş Mart ayında alınacak. EYT'den yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyonun üzerinde kişi başvurdu ve 44 milyar liralık borçlanma yapıldı.

 

SSK ortamala 7.797 TL, Bağ-Kur'dan 5.811 TL, Emekli Sandığı 12.389 TL 



Ayrıca emekli olduktan sonra 10 gün içinde aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlayan çalışanlara yüzde 5 destek primi ödenecek. SSK'dan emekli olacaklar için ortalama aylık tutar 7.797 TL olurken, Bağ-Kur'dan emekli olacaklar 5.811 TL, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12.389 TL olacak. Hemen emekli olabilecek 2,2 milyon sigortalının yaş ortalaması 48,5, emekliliğe kalan ortalama süre ise 6,3 yıl olarak hesaplanıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun idari yükünü hafifletmek için dijital uygulama çağrısında bulundu.

 

para

 

Ekonomim.com'un haberine göre, yüzde 5'lik destek primi, önceki işyerinde emekli olduktan sonra 10 gün içinde işe dönen çalışanlara verilecek. Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Aralık 2022'de EYT için yaş sınırının kaldırılacağını açıklamasının ardından 28-29-30-31 Aralık'ta 1,1 milyon kişinin borçlanma için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurduğunu ve borçlanma için tahakkuk yaptığını belirtti. Tahakkuklar 4 günde 44 milyar lirayı buldu ancak henüz tahsilat yapılmadı ve ödemelerin Şubat ayı sonunda yapılması bekleniyor.

 

online başvuru

Başvurular, online yapılmalı

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Erken Emeklilik Sistemi'nin (EYT) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeline getireceği potansiyel idari yükün altını çizdi. Bu yükün hafifletilmesi için EYT başvurularının dijital ortamda yapılmasının önemini vurguladı ve vatandaşların bu yönde bilgilendirilmesini istedi.

 

Toplam Maliyet 194.4 milyar

EYT (Erken Emeklilik) programının toplam maliyetinin 194,4 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir. Yaş şartının kaldırılması 2,2 milyon kişinin hemen emekli olmasını sağlayacak. Bunların 1,7 milyonu SSK, 89 bini Bağ-Kur ve 496 bini Emekli Sandığı mensubudur. Ayrıca, 3,5 milyon SSK'lı, 619 bin Bağ-Kur'lu ve 669 bin Emekli Sandığı mensubu olmak üzere toplam 4,8 milyon kişi emeklilik beklemektedir.

 

Prim kaybı olması durumunda maliyet 255 milyar lirayı bulacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanvekili Kürşad Arat'a göre, tüm EYT'lilerin prim kaybı olmadan emekli olması halinde toplam maliyet 194,4 milyar lira olacak. Ancak prim kaybı yaşanırsa maliyet 255 milyar liraya yükselecek. EYT'nin maliyeti Genel Bütçe'den ve SGK'nın kendi kaynaklarından sağlanacak ek kaynaklarla karşılanacak.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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