EYT'lilerin beklediği haber tez geldi: 4A 4B 4C emeklileri bu maaşı alacak!

Meclis Plan Bütçe Komisyonu, erken emeklilik (EYT) yasa teklifini onayladı. Teklif 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak. İlk aşamada 2,2 milyon kişinin emekli olacağı EYT'liler için ilk maaş Mart ayında alınacak. EYT'den yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyonun üzerinde kişi başvurdu ve 44 milyar liralık borçlanma yapıldı.
SSK ortamala 7.797 TL, Bağ-Kur'dan 5.811 TL, Emekli Sandığı 12.389 TL
Ayrıca emekli olduktan sonra 10 gün içinde aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlayan çalışanlara yüzde 5 destek primi ödenecek. SSK'dan emekli olacaklar için ortalama aylık tutar 7.797 TL olurken, Bağ-Kur'dan emekli olacaklar 5.811 TL, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12.389 TL olacak. Hemen emekli olabilecek 2,2 milyon sigortalının yaş ortalaması 48,5, emekliliğe kalan ortalama süre ise 6,3 yıl olarak hesaplanıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun idari yükünü hafifletmek için dijital uygulama çağrısında bulundu.
Ekonomim.com'un haberine göre, yüzde 5'lik destek primi, önceki işyerinde emekli olduktan sonra 10 gün içinde işe dönen çalışanlara verilecek. Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Aralık 2022'de EYT için yaş sınırının kaldırılacağını açıklamasının ardından 28-29-30-31 Aralık'ta 1,1 milyon kişinin borçlanma için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurduğunu ve borçlanma için tahakkuk yaptığını belirtti. Tahakkuklar 4 günde 44 milyar lirayı buldu ancak henüz tahsilat yapılmadı ve ödemelerin Şubat ayı sonunda yapılması bekleniyor.