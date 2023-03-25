EYT'lilerin bilet almasına gerek kalmadı! 3 maaş piyangosu vurdu: Bu detayı bilenler üçlü maaşa kavuşacak

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte maaş ve promosyon konuları hız kazandı. Peki vatandaşlar maaşlarını ne zaman alacak? Promosyonlar ne zaman ödenecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYT'LİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK HABERLEREYT yasasının yürürlüğe girmesiyle ülkede 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkı kazandı. SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşturan binlerce vatandaş emeklilik başvurularını yaptı. Emeklilik başvurusunu Mart ayı içinde yapan vatandaşlar Nisan ayında çifte ödeme alacak.
Vatandaşlar Nisan ayında hem ilk emeklilik maaşlarını hem bayram ikramiyelerini hem de banka promosyonlarını alma hakkı kazanacak. Emeklilik başvurusu yaparken dilediği bankayı seçen ve maaşını bankadan 3 sene alma taahhüdü veren müşteriler bankalardan yüksek miktarda promosyon ödemesi alıyor. Eski emekliler de maaşlarını istedikleri bankaya taşıyıp 3 sene bankada kalma taahhüdü veren vatandaşlar da promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.