NTV'de canlı olarak yayınlanan bir programa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ekonomi politikalarını yorumladı. Bakan Bilgin, EYT'lilerin mevcut durumu, memurlar ve temmuz aylığı zammı hakkında konuşurken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
EKONOMİ
11 Mayıs 2023 - 23:33
EYT'lilerin biriken maaşları ve bayram ikramiyeleri ay sonuna kadar hesaplarında!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında EYT'lilerin on durumunu bildirdi. Bir milyon EYT'liye ödeme yapıldığını gösteren Bilgin, "Bu ayın sonuna kadar bütün EYT üyelerine ödeme yapılacak. Tüm EYT üyelerinin birikimli maaşları ve bayram ikramiye ödenekleri hesaplarına yatırılacak." dedi.
EKONOMİ
11 Mayıs 2023 - 23:33