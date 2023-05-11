EKONOMİ
11 Mayıs 2023 - 23:33

EYT'lilerin biriken maaşları ve bayram ikramiyeleri ay sonuna kadar hesaplarında!

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında EYT'lilerin on durumunu bildirdi. Bir milyon EYT'liye ödeme yapıldığını gösteren Bilgin, "Bu ayın sonuna kadar bütün EYT üyelerine ödeme yapılacak. Tüm EYT üyelerinin birikimli maaşları ve bayram ikramiye ödenekleri hesaplarına yatırılacak." dedi.

EKONOMİ
11 Mayıs 2023 - 23:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
EYT'lilerin biriken maaşları ve bayram ikramiyeleri ay sonuna kadar hesaplarında!


NTV'de canlı olarak yayınlanan bir programa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ekonomi politikalarını yorumladı. Bakan Bilgin, EYT'lilerin mevcut durumu, memurlar ve temmuz aylığı zammı hakkında konuşurken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİRİKEN MAAŞLAR VE İKRAMİYELER HESAPLARA YATIYOR"

Toplam EYT başvuru sayısının neredeyse 1,7 milyonu geçtiğini bildiren Bakan Vedat Bilgin, konuşmasında "1 milyon EYT üyesine ödeme yapıldı. Bu ayın sonuna kadar da bütün EYT üyelerine ödeme yapılacak. Bu ödemenin içinde birikmiş maaşları ve bayram ikramiyeleri olacak." ifadelerini kullandı.



EYT'lilerin biriken maaşları ve bayram ikramiyeleri ay sonuna kadar hesaplarında

 “RESMİ MEMURLARIN ASGARİ ÜCRETİ 22 BİN TL OLACAK”

Temmuz ayında uygulanacak memur maaş zammına da değinen Bilgin, "Memurlar için en düşük maaş 22 bin lira olacak. Sosyal yardımlarla en düşükten en yükseğe doğru sıralayacağız."

"EMEKLİLERİ RAHAT ETTİRECEK DÜZENLEME GELİYOR"

Emekli maaşlarıyla ilgili olarak Bilgin, "Asgari emekli maaşını 7 bin 500 olarak belirledik. Ancak bu sayıdan fazla alanlara zam yapılmayacak. Zam, kazananlara uygulanacak. Temmuz'da 7 bin 500 TL'den fazla maaşı baz alınacak. Maaşı aşağıdan yukarıya yükselteceğiz. Rahat etmelerini sağlayacak düzneleme hazırlıyoruz."diye konuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ