EYT'lilerin cebi Nisan ayında para dolacak! Bu bankanın emekli promosyonu zirveye oturdu!

Son zamanlarda yayımlanan EYT düzenlemesi ile birlikte, prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler artık emekli olma yolunda ilerleyebilecekler. Bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 2.2 milyon kişinin emeklilik hakkı kazandığı düşünülüyor. Emekli olmak için gün sayanlar aynı zamanda bankaların sunduğu promosyon imkanlarını araştırıyorlar.
Peki, EYT'liler hangi bankalardan ne kadar promosyon alabilirler? Şu anda bankaların sunduğu promosyon tutarları şu şekildedir: AKBANK: Mart kampanyasına göre, maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.200 TL ödeme yapılırken, 3.500-7.500 TL arası maaşı olanlara 4.850 TL, 7.500-10.000 TL arası olanlara 6.250 TL ve 10.000 TL'dan fazla maaşı olanlara 7.000 TL ödenecek. Ayrıca, kredi kartı alıp 12 ay boyunca her ay en az 1.000 TL harcama sözü verenlere bin 500 TL chippara veriliyor. HALKBANK: Maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL ödenirken, 3.500-7.500 TL arası olanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arası olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL'dan fazla maaşı olanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. İŞ BANKASI: Bu ay yürürlükte olan kampanyaya göre, maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL ödeme yapılırken, 3.500-7.500 TL arası olanlara 5.250 TL, 7.500-10.000 TL arası olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL'dan fazla maaşı olanlara 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. ZİRAAT BANKASI: Maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500-7.500 TL arası olanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arası olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL'dan fazla maaşı olanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. EYT'liler, bu ay içinde emekli aylığı başvurularını yaparken aynı zamanda promosyon süreçlerini de başlatabilirler.