EYT'lilerin cepleri bayram edecek! Emekli maaşına ek 3 farklı ödeme daha veriliyor..

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren EYT düzenlemesi, yaklaşık olarak 4,7 milyon vatandaşı kapsamı içine alıyor. Prim tarihinde ve sigorta süresi dolan 2,25 milyon kişi mevcut. Bunlardan 1,5 milyonu emekli maaşı için başvurdu. SGK'ya emeklilik yönetmeliği kapsamında 1,5 milyondan fazla başvuru gelirken SGK çalışanları yoğun bir şekilde çalışarak bazı EYT üyelerinin maaşlarının bağlanması ile ilgili tüm işlemleri tamamladı. Cayma başvurusu prosedürünü tamamlamayan EYT üyeleri için herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Emeklilik işlemlerini tamamlayan SSK EYT 17-26 Nisan, Bağ-Kur ise 25-28 Nisan tarihlerinde maaşlarını alacaklar. Bu tarihlere kadar ödeme işlemlerinin gereğinden fazla yoğun bir şekilde yapılmaması durumunda bu EYT üyelerine herhangi bir hak kaybı olmaksızın Mayıs ayı içerisinde ödeme yapılacaktır.
Mart ayında başvuran EYT üyeleri, 1 Nisan'dan itibaren avans, emekli maaşı, tatil yardımı ve promosyonlar dahil olmak üzere tüm haklarına sahip olacaklar.