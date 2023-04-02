EKONOMİ
02 Nisan 2023 - 12:15

EYT'lilerin cepleri bayram edecek! Emekli maaşına ek 3 farklı ödeme daha veriliyor..

EYT'de emekli maaşlarının hak sahiplerine bağlanması süreci hızlanıyor. Emeklilere yönelik EYT yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı ve Mart ayında 1,5 milyondan fazla kişi başvuruda bulundu. Mart ayında başvuran tüm EYT adayları, Nisan ayından itibaren tam haklara sahip olacak. EYT üyeleri ise yıllık gelirlerinde üç ek ödeme hakkına sahip olacaklar.

EKONOMİ
02 Nisan 2023 - 12:15
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EYT'lilerin cepleri bayram edecek! Emekli maaşına ek 3 farklı ödeme daha veriliyor..
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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren EYT düzenlemesi, yaklaşık olarak 4,7 milyon vatandaşı kapsamı içine alıyor. Prim tarihinde ve sigorta süresi dolan 2,25 milyon kişi mevcut. Bunlardan 1,5 milyonu emekli maaşı için başvurdu.

SGK'ya emeklilik yönetmeliği kapsamında 1,5 milyondan fazla başvuru gelirken SGK çalışanları yoğun bir şekilde çalışarak bazı EYT üyelerinin maaşlarının bağlanması ile ilgili tüm işlemleri tamamladı. Cayma başvurusu prosedürünü tamamlamayan EYT üyeleri için herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Emeklilik işlemlerini tamamlayan SSK EYT 17-26 Nisan, Bağ-Kur ise 25-28 Nisan tarihlerinde maaşlarını alacaklar. Bu tarihlere kadar ödeme işlemlerinin gereğinden fazla yoğun bir şekilde yapılmaması durumunda bu EYT üyelerine herhangi bir hak kaybı olmaksızın Mayıs ayı içerisinde ödeme yapılacaktır.



EYT'lilerin cepleri bayram edecek! Emekli maaşına ek 3 farklı ödeme daha veriliyor..

Mart ayında başvuran EYT üyeleri, 1 Nisan'dan itibaren avans, emekli maaşı, tatil yardımı ve promosyonlar dahil olmak üzere tüm haklarına sahip olacaklar.

EYT EMEKLİLERİNE 3 FARKLI ÖDEME DAHA!

Çifte ödeme: Mart ayı içinde emeklilik için başvuran EYT'lerin ücretleri Nisan ayının başından itibaren ödenecektir. Emeklilik işlemlerini tamamlayan SSK EYT'l,ler 17-26 Nisan, Bağ-Kur'lular ise ise 25-28 Nisan tarihlerinde maaşlarını almış olacaklar.

Bayram ikramiyesi: Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce tatil ödeneği ödenir. Ramazan Bayramı 21 Nisan'da kutlanacak. Bu nedenle, 1 Nisan'da maaşları ödenen tüm EYT üyeleri, maaşları hesaplarına ne zaman yattığına bakılmaksızın bayram ikramiyesi parası da alacak.

Banka promosyonu: EYT üyelerine emekli olma hakkı verildiğinde, maaşlarını devlet veya özel olarak nereden alacaklarını seçme hakları vardır. Bankalar buraya müşteri çekmek için emekli maaşlarını kendi bünyelerine devreden EYT üyelerine yönlendirme ücreti ödüyor. Bu sayı son zamanlarda 10.000 TL'ye yükseldi.

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