YAŞAM
06 Mart 2023 - 07:30

EYT'lilerin çilesi sona erdi! Emeklilik başvuru ekranı açıldı: 5 dakikada hemen yapılıyor!

EYT yasası ile emekli olacak vatandaşlar için e-devlet kapısında emeklilik başvuru ekranı paylaşıldığı son dakika açıklamasıyla duyuruldu. Bu yeni başvuru ekranı sayesinde, emeklilik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilecekler. Bu gelişmeyle birlikte, EYT yasası kapsamında emekli olmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci daha da kolaylaştırılmış oldu.

YAŞAM
06 Mart 2023 - 07:30
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EYT'lilerin çilesi sona erdi! Emeklilik başvuru ekranı açıldı: 5 dakikada hemen yapılıyor!
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Son dakika açıklamasına göre, EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak. EYT'lilerin emeklilik başvurularını yapmak için il ilçe SGK müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekleri belirtilirken, SGK'ya gitmek istemeyen vatandaşlar için de e-devlet kapısı üzerinden başvuruların alınacağı ifade edildi. Bu sayede, EYT'lilerin emeklilik başvuru süreci daha da kolaylaştırılmış oldu.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI E DEVLET'TE

SGK tarafından yapılan son dakika açıklamasında, emeklilik başvurusu yapmak isteyen vatandaşların işten ayrılma belgesi ibraz etmek zorunda olmadığı belirtildi. Bunun yerine, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet kapısı üzerinden başvurularını kolayca yapabilecekler. Bu sayede, emeklilik başvuru süreci daha da hızlandırılmış oldu.



konut

E DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURUSU

Emeklilik başvurusunu E Devlet üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar öncelikle turkiye.gov.tr adresine gitmeleri gerekmektedir. E Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra, arama kısmına "EYT" yazarak arama yapabilirsiniz. Buradan, emeklilik başvuru ekranına erişebilir ve başvurunuzu internet üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

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