Son dakika açıklamasına göre, EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak. EYT'lilerin emeklilik başvurularını yapmak için il ilçe SGK müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekleri belirtilirken, SGK'ya gitmek istemeyen vatandaşlar için de e-devlet kapısı üzerinden başvuruların alınacağı ifade edildi. Bu sayede, EYT'lilerin emeklilik başvuru süreci daha da kolaylaştırılmış oldu.
YAŞAM
06 Mart 2023 - 07:30
EYT'lilerin çilesi sona erdi! Emeklilik başvuru ekranı açıldı: 5 dakikada hemen yapılıyor!
EYT yasası ile emekli olacak vatandaşlar için e-devlet kapısında emeklilik başvuru ekranı paylaşıldığı son dakika açıklamasıyla duyuruldu. Bu yeni başvuru ekranı sayesinde, emeklilik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilecekler. Bu gelişmeyle birlikte, EYT yasası kapsamında emekli olmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci daha da kolaylaştırılmış oldu.
YAŞAM
06 Mart 2023 - 07:30