EYT'lilerin evine para yağacak! Bu promosyon teklifleri kaçmaz: Bakın hangi banka ne kadar verecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için hazırlanan yasal düzenlemeyi onayladı. Bu yeni yasa ile 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik kapısı açıldı. Sigorta süresi ve prim şartını tamamlayan EYT'liler, Nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak. EYT'nin yasallaşması da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.
Bankalar Promosyonları Artırdı
Yeni emekli olanları, müşteri listesine dahil etmek isteyen bankalar, promosyonlarındaki ilk artışı açıkladı. Hem emekli maaşı hem de promosyon için başvurular alınmaya başladı. Bununla birlikte, EYT'liler artık çifte ödeme alma imkanına da kavuşacak. Kamu ve özel bankalar, kredi
kartı müşterisi olmaktan EFT ve havale ücretlerinden feragat etmeye kadar farklı promosyon teklifleri sunuyor.
Türkiye İş Bankası, En Yüksek Promosyona Sahip
Son yapılan açıklamaya göre en yüksek promosyonu Türkiye İş Bankası verdi. Promosyon, emekli maaşı tutarına göre artıyor. Promosyonlar şu şekilde; 3500 TL için 4500 TL 3500 ile 7500 TL arası 5200 TL 10000TL ve üzeri 7500 TL
Bankalar, Nakit Destekten Fazlasını Sunuyor
Bankalar ayrıca EYT'liler için kredi kullanımında kolaylık ve düşük faiz oranları sunuyor. Bankalar, EYT emeklilerinden havale ve EFT ücreti almayacak. Hastane ve eczane gibi sağlık kuruluşlarında yapılan harcamalar için de bonus teklifleri var.
İlk Maaş ile Promosyon da Alınacak
EYT'liler ilk emekli maaşlarıyla birlikte banka promosyon ödemelerini de alabilecek. Hazırlanan banka promosyonları, 3 yıllık dönemi kapsıyor. Müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar, bir defaya mahsus nakit ödeme yapıyor.
Promosyon Başvuru Süreci
Banka promosyon ödemelerine hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim şartları tamamlanmış olmalı. Banka tarafından verilen promosyon, emekli maaşı tutarına göre belirlenir. Farklı bankalar, farklı promosyon teklifleri sunuyor.